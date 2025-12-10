https://crimea.ria.ru/20251210/vsu-udarili-po-bolnitse-v-khersonskoy-oblasti-troe-pogibli-i-dvoe-raneny--1151553626.html

ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены

Три человека погибли и двое получили ранения в результате украинского обстрела Алешкинской райбольницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое получили ранения в результате украинского обстрела Алешкинской райбольницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На месте ЧП работают экстренные службы. Раненым оказывается медицинская помощь, мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.Сальдо подчеркнул, что этот удар по больнице — очередное военное преступление.Как сообщалось, на днях киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимацииВСУ атакуют Запорожскую область – что известноВСУ обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области – есть раненые

