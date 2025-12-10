Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 10.12.2025
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
Три человека погибли и двое получили ранения в результате украинского обстрела Алешкинской райбольницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.12.2025
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
алешки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое получили ранения в результате украинского обстрела Алешкинской райбольницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На месте ЧП работают экстренные службы. Раненым оказывается медицинская помощь, мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.Сальдо подчеркнул, что этот удар по больнице — очередное военное преступление.Как сообщалось, на днях киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших.
херсонская область, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, алешки
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены

При ударе ВСУ по Алешкинской больнице три человека погибли и двое получили ранения

16:43 10.12.2025 (обновлено: 17:01 10.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое получили ранения в результате украинского обстрела Алешкинской райбольницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Погибли три человека. Два человека ранены, одна из них — женщина. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий сильно повреждено", - проинформировал он.

На месте ЧП работают экстренные службы. Раненым оказывается медицинская помощь, мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Сальдо подчеркнул, что этот удар по больнице — очередное военное преступление.
Как сообщалось, на днях киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших.
Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествияОбстрелы ВСУАтаки ВСУАлешки
 
