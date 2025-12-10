https://crimea.ria.ru/20251210/vsu-udarili-po-bolnitse-v-khersonskoy-oblasti-troe-pogibli-i-dvoe-raneny--1151553626.html
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 10.12.2025
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
Три человека погибли и двое получили ранения в результате украинского обстрела Алешкинской райбольницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T16:43
2025-12-10T16:43
2025-12-10T17:01
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
алешки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое получили ранения в результате украинского обстрела Алешкинской райбольницы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На месте ЧП работают экстренные службы. Раненым оказывается медицинская помощь, мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.Сальдо подчеркнул, что этот удар по больнице — очередное военное преступление.Как сообщалось, на днях киевские боевики совершили артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Обошлось без пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимацииВСУ атакуют Запорожскую область – что известноВСУ обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области – есть раненые
херсонская область
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48fc10658d556fc32e2942377849c493.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, алешки
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
При ударе ВСУ по Алешкинской больнице три человека погибли и двое получили ранения
16:43 10.12.2025 (обновлено: 17:01 10.12.2025)