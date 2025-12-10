https://crimea.ria.ru/20251210/pod-sudakom-zhenschinu-zazhalo-v-nive-posle-dtp-1151552259.html
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
Женщину-водителя зажало в салоне автомобиля после аварии. Ей понадобилась помощь спасателей и врачей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T16:10
2025-12-10T16:10
2025-12-10T16:12
ситуация на дорогах крыма
крым
судак
мчс крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151551750_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c67911621c97c09c0c958e26b529d020.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Женщину-водителя зажало в салоне автомобиля после аварии. Ей понадобилась помощь спасателей и врачей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Авария произошла в районе села Лесное под Судаком.Прибывшие на место спасатели при помощи шанцевого инструмента освободили женщину и передали ее врачам. Кроме того, медицинская помощь была оказана всем участникам ДТП.Также на месте происшествия провели комплекс необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности.За минувшую неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездомПять человек погибли в ДТП в КрымуЖенщину сбили на "зебре" под Симферополем
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151551750_142:0:1134:744_1920x0_80_0_0_961fce83fae9cb35f5c058bdc4e8b8eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, судак, мчс крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, новости крыма
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
В Крыму водителя "Нивы" зажало в салоне авто после аварии
16:10 10.12.2025 (обновлено: 16:12 10.12.2025)