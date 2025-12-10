Рейтинг@Mail.ru
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
Ситуация на дорогах Крыма
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
Женщину-водителя зажало в салоне автомобиля после аварии. Ей понадобилась помощь спасателей и врачей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Женщину-водителя зажало в салоне автомобиля после аварии. Ей понадобилась помощь спасателей и врачей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Авария произошла в районе села Лесное под Судаком.Прибывшие на место спасатели при помощи шанцевого инструмента освободили женщину и передали ее врачам. Кроме того, медицинская помощь была оказана всем участникам ДТП.Также на месте происшествия провели комплекс необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности.За минувшую неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Женщину-водителя зажало в салоне автомобиля после аварии. Ей понадобилась помощь спасателей и врачей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Авария произошла в районе села Лесное под Судаком.
"На автодороге произошло столкновение двух автомобилей. Водитель легкового авто "Нива" оказалась зажата металлическими конструкциями транспортного средства", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели при помощи шанцевого инструмента освободили женщину и передали ее врачам. Кроме того, медицинская помощь была оказана всем участникам ДТП.
Также на месте происшествия провели комплекс необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности.
За минувшую неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних.
