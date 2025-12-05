https://crimea.ria.ru/20251205/zhenschinu-sbili-na-zebre-pod-simferopolem-1151450623.html
Женщину сбили на "зебре" под Симферополем
Женщину сбили на "зебре" под Симферополем
2025-12-05T22:39
2025-12-05T22:39
2025-12-05T22:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Под Симферополем иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РК.Авария произошла в пятницу в 19.20 в районе поселка Белоглинка, под Симферополем.По данным Госавтоинспекции, предварительно известно, что направлявшийся в сторону Симферополя водитель BMW наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
