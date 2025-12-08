Рейтинг@Mail.ru
Пять человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 08.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251208/pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-v-krymu-1151479644.html
Пять человек погибли в ДТП в Крыму
Пять человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Пять человек погибли в ДТП в Крыму
За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным ГАИ, с участием пешеходов произошло восемь аварий, в которых погибли три человека и пострадали шесть человек, один из них - ребенок.Кроме того, правоохранители 158 раз пресекали факты пьяной езды, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.
крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, госавтоинспекция крыма
Пять человек погибли в ДТП в Крыму

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли пять человек

10:49 08.12.2025 (обновлено: 10:50 08.12.2025)
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Советском районе
Смертельное ДТП в Советском районе
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"В период с 1 по 7 декабря 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 13 ДТП, в которых пять человек погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, с участием пешеходов произошло восемь аварий, в которых погибли три человека и пострадали шесть человек, один из них - ребенок.
Кроме того, правоохранители 158 раз пресекали факты пьяной езды, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.
КрымДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПГосавтоинспекция Крыма
 
