Пять человек погибли в ДТП в Крыму
Пять человек погибли в ДТП в Крыму
2025-12-08T10:49
2025-12-08T10:49
2025-12-08T10:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным ГАИ, с участием пешеходов произошло восемь аварий, в которых погибли три человека и пострадали шесть человек, один из них - ребенок.Кроме того, правоохранители 158 раз пресекали факты пьяной езды, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.С начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовалиВ Севастополе разбился водитель электробайка13-летняя школьница погибла под колесами иномарки в Симферополе
10:49 08.12.2025