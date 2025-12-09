Рейтинг@Mail.ru
Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
Водитель отечественной легковушки, проигнорировав законные требования полицейских остановиться, выскочил на железнодорожные пути и попал под движущийся состав... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Водитель отечественной легковушки, проигнорировав законные требования полицейских остановиться, выскочил на железнодорожные пути и попал под движущийся состав на переезде в Ростовской области. В пресс-службе ГАИ региона рассказали подробности ДТП с легковушкой и поездом. Авария произошла накануне поздно вечером в Цимлянске. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Водитель легкового авто получил травмы, добавили в ведомстве. В поезде пострадавших нет.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске. Также сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области, есть погибший и раненые.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Водитель отечественной легковушки, проигнорировав законные требования полицейских остановиться, выскочил на железнодорожные пути и попал под движущийся состав на переезде в Ростовской области. В пресс-службе ГАИ региона рассказали подробности ДТП с легковушкой и поездом.
Авария произошла накануне поздно вечером в Цимлянске. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург.
"Водитель 2004 года рождения управляя автомобилем "ВАЗ 21099", по предварительным данным, не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке, после чего началось преследование, в результате которого произошло столкновение с поездом на регулируемом ж/д переезде, не оборудованном шлагбаумом", - говорится в сообщении.
Водитель легкового авто получил травмы, добавили в ведомстве. В поезде пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске. Также сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области, есть погибший и раненые.
ДТП в Ростовской области
08:43
Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом
В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички
 
