Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
2025-12-09T10:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Водитель отечественной легковушки, проигнорировав законные требования полицейских остановиться, выскочил на железнодорожные пути и попал под движущийся состав на переезде в Ростовской области. В пресс-службе ГАИ региона рассказали подробности ДТП с легковушкой и поездом. Авария произошла накануне поздно вечером в Цимлянске. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Водитель легкового авто получил травмы, добавили в ведомстве. В поезде пострадавших нет.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске. Также сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области, есть погибший и раненые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человекВ Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездомВ Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички
Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
