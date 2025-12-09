https://crimea.ria.ru/20251209/ukhodil-ot-pogoni-i-popal-v-dtp-v-politsii-rasskazali-ob-avarii-s-poezdom-1151509742.html

Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом

Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Водитель отечественной легковушки, проигнорировав законные требования полицейских остановиться, выскочил на железнодорожные пути и попал под движущийся состав на переезде в Ростовской области. В пресс-службе ГАИ региона рассказали подробности ДТП с легковушкой и поездом. Авария произошла накануне поздно вечером в Цимлянске. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Водитель легкового авто получил травмы, добавили в ведомстве. В поезде пострадавших нет.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске. Также сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области, есть погибший и раненые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человекВ Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездомВ Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички

