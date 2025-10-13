Рейтинг@Mail.ru
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/dva-passazhirskikh-poezda-stolknulis-v-slovakii--raneny-okolo-100-chelovek-1150154410.html
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
Порядка 100 человек получили ранения в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов на востоке Словакии, сообщает агентство Cas. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T13:38
2025-10-13T13:38
словакия
происшествия
поезд
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150154299_0:55:1072:657_1920x0_80_0_0_f89af9f0a8db2204e43320780c58e493.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Порядка 100 человек получили ранения в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов на востоке Словакии, сообщает агентство Cas.Отмечается, что поезда следовали из Кошице и Рожнявы. Составы столкнулись около 10 часов утра по местному времени (11:00 мск) недалеко от деревни Яблонов-над-Турноу в месте пересечения путей, где они переходят в монорельсовую дорогу. Причина ЧП выясняется.По словам министра внутренних дел страны Матуша Шутая Эштока, около 100 человек получили легкие ранения, два пассажира находятся в критическом состоянии. Сведений о погибших на данный момент нет. Глава ведомства предположил, что катастрофа произошла из-за человеческого фактора.К месту аварии направили два спасательных вертолета и шесть наземных машин скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
словакия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150154299_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_2d71bd078204bc8d60c41fab23c07f43.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
словакия, происшествия, поезд, новости, в мире
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек

Около 100 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Словакии

13:38 13.10.2025
 
© Фото : Полиция СловакииОколо 100 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Словакии
Около 100 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Словакии
© Фото : Полиция Словакии
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Порядка 100 человек получили ранения в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов на востоке Словакии, сообщает агентство Cas.
Отмечается, что поезда следовали из Кошице и Рожнявы. Составы столкнулись около 10 часов утра по местному времени (11:00 мск) недалеко от деревни Яблонов-над-Турноу в месте пересечения путей, где они переходят в монорельсовую дорогу. Причина ЧП выясняется.
По словам министра внутренних дел страны Матуша Шутая Эштока, около 100 человек получили легкие ранения, два пассажира находятся в критическом состоянии. Сведений о погибших на данный момент нет. Глава ведомства предположил, что катастрофа произошла из-за человеческого фактора.
"Я не хочу сейчас рассуждать о причинах, но первоначальная информация такова, что это не системная ошибка, а человеческий фактор. Получается, что, вероятно, один из машинистов локомотива допустил ошибку и, вероятно, не отдал предпочтение другому, но пока это только предварительная версия", - сказал Эшток.
К месту аварии направили два спасательных вертолета и шесть наземных машин скорой помощи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СловакияПроисшествияПоездНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС
15:04Над Крымом отработала ПВО
15:01ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
15:00100 лет Маргарет Тэтчер
14:52Поезда в Крым вернулись в график
14:34Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
14:19Рейд в Севастополе открыт
14:14Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче
14:04Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе
13:52В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили паромы
13:46Армия России развивает наступление на отдельных участках СВО
13:38Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
13:25В Севастополе грузовик наехал на женщину
13:21Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:04ВС РФ освободили два населенных пункта
12:41Воспитатель детсада подозревается в побоях трехлетнему ребенку
12:24Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
12:13В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
12:02Поставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – Медведев
11:54Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму
Лента новостейМолния