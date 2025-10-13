https://crimea.ria.ru/20251013/dva-passazhirskikh-poezda-stolknulis-v-slovakii--raneny-okolo-100-chelovek-1150154410.html
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человек
Порядка 100 человек получили ранения в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов на востоке Словакии, сообщает агентство Cas. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Порядка 100 человек получили ранения в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов на востоке Словакии, сообщает агентство Cas.Отмечается, что поезда следовали из Кошице и Рожнявы. Составы столкнулись около 10 часов утра по местному времени (11:00 мск) недалеко от деревни Яблонов-над-Турноу в месте пересечения путей, где они переходят в монорельсовую дорогу. Причина ЧП выясняется.По словам министра внутренних дел страны Матуша Шутая Эштока, около 100 человек получили легкие ранения, два пассажира находятся в критическом состоянии. Сведений о погибших на данный момент нет. Глава ведомства предположил, что катастрофа произошла из-за человеческого фактора.К месту аварии направили два спасательных вертолета и шесть наземных машин скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым
. Порядка 100 человек получили ранения в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов на востоке Словакии, сообщает агентство
Cas.
Отмечается, что поезда следовали из Кошице и Рожнявы. Составы столкнулись около 10 часов утра по местному времени (11:00 мск) недалеко от деревни Яблонов-над-Турноу в месте пересечения путей, где они переходят в монорельсовую дорогу. Причина ЧП выясняется.
По словам министра внутренних дел страны Матуша Шутая Эштока, около 100 человек получили легкие ранения, два пассажира находятся в критическом состоянии. Сведений о погибших на данный момент нет. Глава ведомства предположил, что катастрофа произошла из-за человеческого фактора.
"Я не хочу сейчас рассуждать о причинах, но первоначальная информация такова, что это не системная ошибка, а человеческий фактор. Получается, что, вероятно, один из машинистов локомотива допустил ошибку и, вероятно, не отдал предпочтение другому, но пока это только предварительная версия", - сказал Эшток.
К месту аварии направили два спасательных вертолета и шесть наземных машин скорой помощи.
