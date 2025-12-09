https://crimea.ria.ru/20251209/v-balaklave-otkryli-memorialnuyu-dosku-geroyu-rossii-pastukhovu-1151534782.html

В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Балаклаве в честь Дня Героев Отечества открыли мемориальную доску ефрейтору, Герою России Вячеславу Пастухову. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, Вячеслав Пастухов с позывным "Свят" был оператором дронов-камикадзе. Он защищал Родину с первых дней проведения спецоперации. Показал себя как находчивого и смелого профессионала своего дела.Губернатор подчеркнул, что Вячеслав Пастухов в одном из боев мужчина под плотным артиллерийским обстрелом смог трижды выйти к переднему краю обороны, уничтожить две лодки с диверсантами до 18 человек и 20 человек наступающей вражеской пехоты.Тогда с ним был его боевой товарищ Никита Григорьевич Мечтанов. Обоим в апреле 2024 года было присвоено звание Героя России посмертно. Мемориальная доска в память о "Мечте" установлена на улице Колобова.Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школуПамятник погибшим военкорам появится в МелитополеПридем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму

