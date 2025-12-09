https://crimea.ria.ru/20251209/v-balaklave-otkryli-memorialnuyu-dosku-geroyu-rossii-pastukhovu-1151534782.html
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
В Балаклаве в честь Дня Героев Отечества открыли мемориальную доску ефрейтору, Герою России Вячеславу Пастухову. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T22:04
2025-12-09T22:04
2025-12-09T22:04
севастополь
михаил развожаев
память
праздники и памятные даты
герои сво
памятники героям сво в крыму
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151534510_0:71:1048:661_1920x0_80_0_0_07c7e873f7596111fcff9aba940d5a08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Балаклаве в честь Дня Героев Отечества открыли мемориальную доску ефрейтору, Герою России Вячеславу Пастухову. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, Вячеслав Пастухов с позывным "Свят" был оператором дронов-камикадзе. Он защищал Родину с первых дней проведения спецоперации. Показал себя как находчивого и смелого профессионала своего дела.Губернатор подчеркнул, что Вячеслав Пастухов в одном из боев мужчина под плотным артиллерийским обстрелом смог трижды выйти к переднему краю обороны, уничтожить две лодки с диверсантами до 18 человек и 20 человек наступающей вражеской пехоты.Тогда с ним был его боевой товарищ Никита Григорьевич Мечтанов. Обоим в апреле 2024 года было присвоено звание Героя России посмертно. Мемориальная доска в память о "Мечте" установлена на улице Колобова.Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школуПамятник погибшим военкорам появится в МелитополеПридем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151534510_0:60:1048:846_1920x0_80_0_0_d3bdcf9fd2e89d00729a3262e3bf4507.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, память, праздники и памятные даты, герои сво, памятники героям сво в крыму, новости севастополя
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Вячеславу Пастухову
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Балаклаве в честь Дня Героев Отечества открыли мемориальную доску ефрейтору, Герою России Вячеславу Пастухову. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, Вячеслав Пастухов с позывным "Свят" был оператором дронов-камикадзе. Он защищал Родину с первых дней проведения спецоперации. Показал себя как находчивого и смелого профессионала своего дела.
"Его позывной "Свят" стал известен не только среди своих товарищей, но и среди врагов, которые знали: если на небе появился "Свят", значит, их планы потерпят крах", – поделился Развожаев.
Губернатор подчеркнул, что Вячеслав Пастухов в одном из боев мужчина под плотным артиллерийским обстрелом смог трижды выйти к переднему краю обороны, уничтожить две лодки с диверсантами до 18 человек и 20 человек наступающей вражеской пехоты.
Тогда с ним был его боевой товарищ Никита Григорьевич Мечтанов. Обоим в апреле 2024 года было присвоено звание Героя России посмертно. Мемориальная доска в память о "Мечте" установлена на улице Колобова.
"Вячеслав Александрович Пастухов был сыном, мужем, другом и просто человеком, который очень любил жизнь. Он всегда будет жить – в нашей памяти и в наших сердцах. Севастополь всегда будет гордиться своим "Святом", – заключил глава города.
Ранее сообщалось
, что мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: