Рейтинг@Mail.ru
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/v-balaklave-otkryli-memorialnuyu-dosku-geroyu-rossii-pastukhovu-1151534782.html
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
В Балаклаве в честь Дня Героев Отечества открыли мемориальную доску ефрейтору, Герою России Вячеславу Пастухову. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T22:04
2025-12-09T22:04
севастополь
михаил развожаев
память
праздники и памятные даты
герои сво
памятники героям сво в крыму
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151534510_0:71:1048:661_1920x0_80_0_0_07c7e873f7596111fcff9aba940d5a08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Балаклаве в честь Дня Героев Отечества открыли мемориальную доску ефрейтору, Герою России Вячеславу Пастухову. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, Вячеслав Пастухов с позывным "Свят" был оператором дронов-камикадзе. Он защищал Родину с первых дней проведения спецоперации. Показал себя как находчивого и смелого профессионала своего дела.Губернатор подчеркнул, что Вячеслав Пастухов в одном из боев мужчина под плотным артиллерийским обстрелом смог трижды выйти к переднему краю обороны, уничтожить две лодки с диверсантами до 18 человек и 20 человек наступающей вражеской пехоты.Тогда с ним был его боевой товарищ Никита Григорьевич Мечтанов. Обоим в апреле 2024 года было присвоено звание Героя России посмертно. Мемориальная доска в память о "Мечте" установлена на улице Колобова.Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школуПамятник погибшим военкорам появится в МелитополеПридем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151534510_0:60:1048:846_1920x0_80_0_0_d3bdcf9fd2e89d00729a3262e3bf4507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, память, праздники и памятные даты, герои сво, памятники героям сво в крыму, новости севастополя
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову

В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Вячеславу Пастухову

22:04 09.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Вячеславу Пастухову
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Вячеславу Пастухову
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Балаклаве в честь Дня Героев Отечества открыли мемориальную доску ефрейтору, Герою России Вячеславу Пастухову. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, Вячеслав Пастухов с позывным "Свят" был оператором дронов-камикадзе. Он защищал Родину с первых дней проведения спецоперации. Показал себя как находчивого и смелого профессионала своего дела.
"Его позывной "Свят" стал известен не только среди своих товарищей, но и среди врагов, которые знали: если на небе появился "Свят", значит, их планы потерпят крах", – поделился Развожаев.
Губернатор подчеркнул, что Вячеслав Пастухов в одном из боев мужчина под плотным артиллерийским обстрелом смог трижды выйти к переднему краю обороны, уничтожить две лодки с диверсантами до 18 человек и 20 человек наступающей вражеской пехоты.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Вячеславу Пастухову
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Вячеславу Пастухову
© Telegram Михаил Развожаев
В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Вячеславу Пастухову
Тогда с ним был его боевой товарищ Никита Григорьевич Мечтанов. Обоим в апреле 2024 года было присвоено звание Героя России посмертно. Мемориальная доска в память о "Мечте" установлена на улице Колобова.
"Вячеслав Александрович Пастухов был сыном, мужем, другом и просто человеком, который очень любил жизнь. Он всегда будет жить – в нашей памяти и в наших сердцах. Севастополь всегда будет гордиться своим "Святом", – заключил глава города.
Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу
Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом Крыму
 
СевастопольМихаил РазвожаевПамятьПраздники и памятные датыГерои СВОПамятники героям СВО в КрымуНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
22:04В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
21:51Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
21:30Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
21:13Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
20:59В Крыму цементный завод бьет производственные рекорды
20:40В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем
20:29"Винный гид России" 2025: рекордное число вин и новые строгие стандарты
20:15ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
20:02Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии
19:45Зеленский сделал заявление о выборах на Украине
19:22В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
19:00Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
18:51Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
18:44Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
18:36Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
18:29Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
18:16"Электронный нос" впервые оценил российские вина
18:03Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
17:55В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
Лента новостейМолния