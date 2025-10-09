https://crimea.ria.ru/20251009/v-krymu-otkryli-memorialnuyu-dosku-pogibshemu-voenkoru-fedorchaku-1150063960.html

В Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку

В Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку

Мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в РИА Новости Крым, 09.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста. Мероприятие состоялось в рамках открывшегося в четверг III Медиафорума "Журналистика в период СВО".Памятную доску разместили на фасаде Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ.Мемориальная доска была открыта благодаря помощи общественной организации "Герои Крыма". Ее руководитель, депутат парламента республики Ибраим Ширин выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора. На мероприятии присутствовал отец военкора Сергей Федорчак. Он рассказал, что только что вернулся из ЛНР, где посещал место гибели сына.Александр Федорчак родился в поселке Нижнегорский в 1996 году. В 2002 году пришел в первый класс Нижнегорской школы №1, где и учился до 2012 года. Саша всегда выступал на конкурсах стихотворений, на торжественных линейках, был участником чтецкого ансамбля "Память", рассказали в администрации.Военкор "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, украинские боевики убили оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался в больнице. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. 17 июня родителям погибшего военкора вручили орден Мужества. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в КФУ им. В.И.Вернадского. Журналист был выпускником этого вуза.В Симферополе начал работу III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зал славы крымской журналистики пополнили новые именаЖурналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионовСимоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах

