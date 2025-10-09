Рейтинг@Mail.ru
В Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку
В Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку
В Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку - РИА Новости Крым, 09.10.2025
В Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку
Мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T10:31
2025-10-09T10:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста. Мероприятие состоялось в рамках открывшегося в четверг III Медиафорума "Журналистика в период СВО".Памятную доску разместили на фасаде Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ.Мемориальная доска была открыта благодаря помощи общественной организации "Герои Крыма". Ее руководитель, депутат парламента республики Ибраим Ширин выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора. На мероприятии присутствовал отец военкора Сергей Федорчак. Он рассказал, что только что вернулся из ЛНР, где посещал место гибели сына.Александр Федорчак родился в поселке Нижнегорский в 1996 году. В 2002 году пришел в первый класс Нижнегорской школы №1, где и учился до 2012 года. Саша всегда выступал на конкурсах стихотворений, на торжественных линейках, был участником чтецкого ансамбля "Память", рассказали в администрации.Военкор "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, украинские боевики убили оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался в больнице. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. 17 июня родителям погибшего военкора вручили орден Мужества. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в КФУ им. В.И.Вернадского. Журналист был выпускником этого вуза.В Симферополе начал работу III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
александр федорчак, кфу (крымский федеральный университет), военкоры, симферополь, крым, новости крыма, iii медиафорум "журналистика в период сво", международная медиагруппа "россия сегодня", журналистика
В Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку

Мемориальную доску военкору Федорчаку открыли в Крымском федеральном университете

10:31 09.10.2025 (обновлено: 10:40 09.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ КФУ открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку
В КФУ открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста. Мероприятие состоялось в рамках открывшегося в четверг III Медиафорума "Журналистика в период СВО".
Памятную доску разместили на фасаде Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ.
"Руководство нашего университета, преподаватели, сотрудники и студенты оказывают всяческую помощь нашим бойцам на передовой. И очень правильно, что наш медиафорум мы открываем тем, что отдаем дань памяти погибшим героям. Вечная слава и память Александру Сергеевичу Федорчаку", - сказал первый проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ Сергей Юрченко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ КФУ открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку
В КФУ открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мемориальная доска была открыта благодаря помощи общественной организации "Герои Крыма". Ее руководитель, депутат парламента республики Ибраим Ширин выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора.
"Открывать мемориальные доски - это не сложно. Сложно открывать их тем людям, которых мы знали лично, с которыми общались и работали. Нужно сделать все, чтобы память о наших героях, наших военкорах сохранилась навсегда, чтобы они стали гордостью нашей страны. Для меня честь сегодня быть здесь и делать все, чтобы память об Александре жила в веках", - сказал он.
На мероприятии присутствовал отец военкора Сергей Федорчак. Он рассказал, что только что вернулся из ЛНР, где посещал место гибели сына.
"Когда Саша погиб, я решил для себя, что должен обязательно посетить место его гибели. Эта мысль меня не покидала ни на минуту. И вот несколько дней назад я вернулся из Кременского района, где Саша погиб. Это очень тяжело. В одной из школ района была открыта "парта героя" в честь Саши. Это очень тяжело и в то же время очень трогательно. Школьники даже устроили небольшой патриотический концерт памяти, посвященный Саше. Мы потеряли единственного сына, нашим родительским сердцам не становится легче. Но благодаря таким мероприятиям, этой памяти мы нашли в себе силы жить дальше", - поделился он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтец военкора Александра Федорчака Сергей Федорчак на открытии мемориальной доски в честь погибшего сына
В КФУ открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Отец военкора Александра Федорчака Сергей Федорчак на открытии мемориальной доски в честь погибшего сына
Александр Федорчак родился в поселке Нижнегорский в 1996 году. В 2002 году пришел в первый класс Нижнегорской школы №1, где и учился до 2012 года. Саша всегда выступал на конкурсах стихотворений, на торжественных линейках, был участником чтецкого ансамбля "Память", рассказали в администрации.
Военкор "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, украинские боевики убили оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался в больнице. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. 17 июня родителям погибшего военкора вручили орден Мужества. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в КФУ им. В.И.Вернадского. Журналист был выпускником этого вуза.
В Симферополе начал работу III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.
Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Зал славы крымской журналистики пополнили новые имена
Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионов
Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
 
Александр ФедорчакКФУ (Крымский федеральный университет)ВоенкорыСимферопольКрымНовости КрымаIII Медиафорум "Журналистика в период СВО"Международная медиагруппа "Россия сегодня"Журналистика
 
