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Оператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Оператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО
Оператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Оператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-24T22:15
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новости
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал.С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг.По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS, подчеркнули на телеканале."Очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению "стратегическим молчанием", проплаченным западными кураторами", – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова гибель журналиста Александра Федорчака.
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60
новости, журналистика, происшествия, утраты
Оператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне спецоперации

22:15 24.03.2025 (обновлено: 08:47 25.03.2025)
 
© Телеканал "Звезда"Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне спецоперации
Оператор и водитель съемочной группы телеканала Звезда погибли в зоне спецоперации
© Телеканал "Звезда"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал.
С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг.
По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS, подчеркнули на телеканале.
"Очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению "стратегическим молчанием", проплаченным западными кураторами", – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова гибель журналиста Александра Федорчака.
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