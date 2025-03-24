https://crimea.ria.ru/20250324/operator-i-voditel-gruppy-telekanala-zvezda-pogibli-v-zone-svo-1145202010.html

Оператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

Оператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Оператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-24T22:15

2025-03-24T22:15

2025-03-25T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал.С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг.По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS, подчеркнули на телеканале."Очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению "стратегическим молчанием", проплаченным западными кураторами", – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова гибель журналиста Александра Федорчака.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, журналистика, происшествия, утраты