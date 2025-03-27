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Внук де Голля в Крыму: российская "угроза" для Европы – ложь - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Внук де Голля в Крыму: российская "угроза" для Европы – ложь
Внук де Голля в Крыму: российская "угроза" для Европы – ложь - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Внук де Голля в Крыму: российская "угроза" для Европы – ложь
Общественный деятель, внук президента Франции (1959-1969) Шарля де Голля Пьер де Голль назвал "российскую угрозу" для Европы ложью, которую используют некоторые РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T13:16
2025-03-27T13:16
крым
ялта
пьер де голль
политика
внешняя политика
россия
международный научно-дипломатический конгресс в ливадии
новости
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. Общественный деятель, внук президента Франции (1959-1969) Шарля де Голля Пьер де Голль назвал "российскую угрозу" для Европы ложью, которую используют некоторые европейские лидеры в своих интересах. Об этом он заявил на Международном научно-дипломатическом конгрессе в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам де Голля, Россия никогда не хотела завоевывать Украину, а лишь "стремилась защитить русскоязычное население и гарантировать его безопасность, хотела предупредить риски новой войны и защитить свои границы и не хотела, чтобы Украина стала базой НАТО и проводником агрессивной политики альянса"."Россия всегда была страной ученых, философов, писателей, артистов, которые обладали особым даром мудрости. Россия никогда не одобряла захватнические войны и выступала за уважительное отношение ко всем народам, культурам и религиозным конфессиям", - добавил внук знаменитого французского лидера.В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Внук де Голля заявил о непобедимости РоссииДе Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и РоссииПервый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль
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крым, ялта, пьер де голль, политика, внешняя политика, россия, международный научно-дипломатический конгресс в ливадии, новости
Внук де Голля в Крыму: российская "угроза" для Европы – ложь

Внук Шарля де Голля в Крыму назвал мифом российскую "угрозу" для Европы

13:16 27.03.2025
 
© РИА Новости КрымВнук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов
Внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. Общественный деятель, внук президента Франции (1959-1969) Шарля де Голля Пьер де Голль назвал "российскую угрозу" для Европы ложью, которую используют некоторые европейские лидеры в своих интересах. Об этом он заявил на Международном научно-дипломатическом конгрессе в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Не существует российской угрозы для Европы. Это ложь, которая служит интересам отдельных европейских лидеров. Санкции против России – такая же ложь", - сказал он.
По словам де Голля, Россия никогда не хотела завоевывать Украину, а лишь "стремилась защитить русскоязычное население и гарантировать его безопасность, хотела предупредить риски новой войны и защитить свои границы и не хотела, чтобы Украина стала базой НАТО и проводником агрессивной политики альянса".
"Россия всегда была страной ученых, философов, писателей, артистов, которые обладали особым даром мудрости. Россия никогда не одобряла захватнические войны и выступала за уважительное отношение ко всем народам, культурам и религиозным конфессиям", - добавил внук знаменитого французского лидера.
В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
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