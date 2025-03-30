https://crimea.ria.ru/20250330/voydet-v-istoriyu-tsirk-gii-eradze-pokazal-novye-nomera-v-simferopole-1145325314.html

"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе

"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.03.2025

"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе

Во время шоу "5 континентов" на манеже Симферопольского цирка представили два новых номера - воздушный антипод "Достучаться до сердец" и выступление акробатов... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T18:46

2025-03-30T18:46

2025-03-30T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Во время шоу "5 континентов" на манеже Симферопольского цирка представили два новых номера - воздушный антипод "Достучаться до сердец" и выступление акробатов на батуте "Сказочная Венеция".Исполнительница уникального номера Ольга приехала из Донецка и сейчас еще учится цирковому искусству. В коллектив "5 континентов" она попала после того, как ее номер Гия Эрадзе заметил на одном из цирковых фестивалей в Саратове. Над подготовкой новых номеров несколько месяцев работала большая команда профессионалов, к каждому этапу от постановки до музыки подошли с особой тщательностью.В заключение представления Эрадзе поздравили с получением звания Заслуженного артиста Республики Крым."Чтобы создать такие уникальные номера, должен быть гениальный человек, который руководит этим всем, и мы решили, что Георгий Гиулевич достоин этой награды. И мы действительно горды тем, что такие коллективы приезжают к нам в Крым", - отметила министр культуры региона Татьяна Манежина.Гастроли шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк "5 континентов" стартовали в Крыму 1 февраля. Артисты будут радовать зрителей до 11 мая.Ранее директор коллектива и дрессировщик медведей Алексей Плотников рассказал, что в этом шоу объединили не только цирковые трюки и разные жанры, но и всевозможные спецэффекты.За время шоу арену выходят более 100 артистов Росгосцирка. А для проведения представлений в Крым привезли 18 фур костюмов, декораций и реквизита.В следующем году шоу Гии Эрадзе также не обойдет Крым стороной. В начале 2026 года в регионе цирк будет гастролировать с новой программой "Бурлеск".Читайте также на РИА Новости Крым:Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии ЭрадзеСколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаЧто поразило испанских танцоров в Крыму

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новости, цирк, крым, гия эрадзе, новости крыма, общество, культура