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"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе
"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.03.2025
"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе
Во время шоу "5 континентов" на манеже Симферопольского цирка представили два новых номера - воздушный антипод "Достучаться до сердец" и выступление акробатов... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T18:46
2025-03-30T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Во время шоу "5 континентов" на манеже Симферопольского цирка представили два новых номера - воздушный антипод "Достучаться до сердец" и выступление акробатов на батуте "Сказочная Венеция".Исполнительница уникального номера Ольга приехала из Донецка и сейчас еще учится цирковому искусству. В коллектив "5 континентов" она попала после того, как ее номер Гия Эрадзе заметил на одном из цирковых фестивалей в Саратове. Над подготовкой новых номеров несколько месяцев работала большая команда профессионалов, к каждому этапу от постановки до музыки подошли с особой тщательностью.В заключение представления Эрадзе поздравили с получением звания Заслуженного артиста Республики Крым."Чтобы создать такие уникальные номера, должен быть гениальный человек, который руководит этим всем, и мы решили, что Георгий Гиулевич достоин этой награды. И мы действительно горды тем, что такие коллективы приезжают к нам в Крым", - отметила министр культуры региона Татьяна Манежина.Гастроли шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк "5 континентов" стартовали в Крыму 1 февраля. Артисты будут радовать зрителей до 11 мая.Ранее директор коллектива и дрессировщик медведей Алексей Плотников рассказал, что в этом шоу объединили не только цирковые трюки и разные жанры, но и всевозможные спецэффекты.За время шоу арену выходят более 100 артистов Росгосцирка. А для проведения представлений в Крым привезли 18 фур костюмов, декораций и реквизита.В следующем году шоу Гии Эрадзе также не обойдет Крым стороной. В начале 2026 года в регионе цирк будет гастролировать с новой программой "Бурлеск".Читайте также на РИА Новости Крым:Пять континентов представят в Симферополе в новом цирковом шоу Гии ЭрадзеСколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаЧто поразило испанских танцоров в Крыму
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новости, цирк, крым, гия эрадзе, новости крыма, общество, культура
"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе

Премьеры новых номеров в шоу Гии Эрадзе состоялись на манеже в Симферополе

18:46 30.03.2025
 
© РИА Новости КрымЦирк Гии Эрадзе
Цирк Гии Эрадзе - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Во время шоу "5 континентов" на манеже Симферопольского цирка представили два новых номера - воздушный антипод "Достучаться до сердец" и выступление акробатов на батуте "Сказочная Венеция".

"Сегодня здесь состоялась премьера этого уникального номера. Это нечто новое, такое не делает никто – это сплетение жанров. Это войдет в историю, потому что это состоялось на легендарном манеже Симферопольского цирка", - сказал Гия Эрадзе о номере "Достучаться до сердец".

Исполнительница уникального номера Ольга приехала из Донецка и сейчас еще учится цирковому искусству. В коллектив "5 континентов" она попала после того, как ее номер Гия Эрадзе заметил на одном из цирковых фестивалей в Саратове. Над подготовкой новых номеров несколько месяцев работала большая команда профессионалов, к каждому этапу от постановки до музыки подошли с особой тщательностью.

"Номер "Сказочная Венеция" будет представлен в рамках международного фестиваля циркового искусства "Без границ" в северной столице России уже осенью", - сообщили организаторы шоу.

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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Цирк Гии Эрадзе
© РИА Новости Крым
В заключение представления Эрадзе поздравили с получением звания Заслуженного артиста Республики Крым.
"Чтобы создать такие уникальные номера, должен быть гениальный человек, который руководит этим всем, и мы решили, что Георгий Гиулевич достоин этой награды. И мы действительно горды тем, что такие коллективы приезжают к нам в Крым", - отметила министр культуры региона Татьяна Манежина.
Гастроли шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк "5 континентов" стартовали в Крыму 1 февраля. Артисты будут радовать зрителей до 11 мая.
Ранее директор коллектива и дрессировщик медведей Алексей Плотников рассказал, что в этом шоу объединили не только цирковые трюки и разные жанры, но и всевозможные спецэффекты.
За время шоу арену выходят более 100 артистов Росгосцирка. А для проведения представлений в Крым привезли 18 фур костюмов, декораций и реквизита.
В следующем году шоу Гии Эрадзе также не обойдет Крым стороной. В начале 2026 года в регионе цирк будет гастролировать с новой программой "Бурлеск".
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