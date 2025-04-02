Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта
Детская поликлиника в Керчи открылась после капитального ремонта
© Пресс-служба администрации КерчиДетская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Детская поликлиника керченской городской больницы №3 открыта после капитального ремонта, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.
"В поликлинике проведен капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории, а также диагностического, реабилитационного и стерилизационного отделений. Благодаря проведенным работам помещения теперь соответствуют всем современным требованиям", – сказано в сообщении.
Также в последние годы поликлиника получила новые офтальмоскоп, офтальмологический периметр, рефрактометр, систему для ЛОР осмотра и терапевтических процедур, высокочастотный электрохирургический аппарат и другое оборудование.
© Пресс-служба администрации КерчиДетская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
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Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиДетская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
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Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиДетская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
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Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиОткрытие детской поликлиники "Керченской городской больницы №3"
4 из 4
Открытие детской поликлиники "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
1 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
2 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
3 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
4 из 4
Открытие детской поликлиники "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
"Благодаря ремонту цокольного этажа на базе поликлиники открыта кафедра педиатрии. Сегодня детская поликлиника оказывает первичную медицинскую помощь шести тысячам детей", – уточнили в пресс-службе.
В медучреждении после капремонта также созданы комфортные зоны ожидания для родителей с детьми.
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