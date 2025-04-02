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Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта
Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта
Детская поликлиника керченской городской больницы №3 открыта после капитального ремонта, сообщает в среду пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T21:14
2025-04-02T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Детская поликлиника керченской городской больницы №3 открыта после капитального ремонта, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.Также в последние годы поликлиника получила новые офтальмоскоп, офтальмологический периметр, рефрактометр, систему для ЛОР осмотра и терапевтических процедур, высокочастотный электрохирургический аппарат и другое оборудование.В медучреждении после капремонта также созданы комфортные зоны ожидания для родителей с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплатыВ Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублейКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"
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керчь, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, здоровье, дети
Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта

Детская поликлиника в Керчи открылась после капитального ремонта

21:14 02.04.2025
 
© Пресс-служба администрации КерчиДетская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
Детская поликлиника Керченской городской больницы №3
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Детская поликлиника керченской городской больницы №3 открыта после капитального ремонта, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.

"В поликлинике проведен капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории, а также диагностического, реабилитационного и стерилизационного отделений. Благодаря проведенным работам помещения теперь соответствуют всем современным требованиям", – сказано в сообщении.

Также в последние годы поликлиника получила новые офтальмоскоп, офтальмологический периметр, рефрактометр, систему для ЛОР осмотра и терапевтических процедур, высокочастотный электрохирургический аппарат и другое оборудование.
© Пресс-служба администрации КерчиДетская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
Детская поликлиника Керченской городской больницы №3
1 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиДетская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
Детская поликлиника Керченской городской больницы №3
2 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиДетская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
Детская поликлиника Керченской городской больницы №3
3 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
© Пресс-служба администрации КерчиОткрытие детской поликлиники "Керченской городской больницы №3"
Открытие детской поликлиники Керченской городской больницы №3
4 из 4
Открытие детской поликлиники "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
1 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
2 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
3 из 4
Детская поликлиника "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
4 из 4
Открытие детской поликлиники "Керченской городской больницы №3"
© Пресс-служба администрации Керчи
"Благодаря ремонту цокольного этажа на базе поликлиники открыта кафедра педиатрии. Сегодня детская поликлиника оказывает первичную медицинскую помощь шести тысячам детей", – уточнили в пресс-службе.
В медучреждении после капремонта также созданы комфортные зоны ожидания для родителей с детьми.
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