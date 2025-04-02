https://crimea.ria.ru/20250402/detskaya-poliklinika-v-kerchi-otkrylas-posle-kapremonta-1145397997.html

Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта

Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта

Детская поликлиника керченской городской больницы №3 открыта после капитального ремонта, сообщает в среду пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T21:14

2025-04-02T21:14

2025-04-02T21:14

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Детская поликлиника керченской городской больницы №3 открыта после капитального ремонта, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.Также в последние годы поликлиника получила новые офтальмоскоп, офтальмологический периметр, рефрактометр, систему для ЛОР осмотра и терапевтических процедур, высокочастотный электрохирургический аппарат и другое оборудование.В медучреждении после капремонта также созданы комфортные зоны ожидания для родителей с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплатыВ Крыму на модернизацию больниц выделят 600 миллионов рублейКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"

https://crimea.ria.ru/20250306/v-krymu-otkrylos-pervoe-v-regione-otdelenie-kardioreabilitatsii--1144699248.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, здоровье, дети