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Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте
Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте
За первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины из приехавших на полуостров туристов. Об этом заявила глава РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. За первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины из приехавших на полуостров туристов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.По турпотоку это прирост на 10% по сравнению с 2024.Она добавила, что всего за 10 лет полуостров посетили более 60 миллионов человек. Большинство туристов отдохнули в Ялте.Рамки сезона расширили, усовершенствовав материально-техническую базу здравниц, отметила Павленко. Также отельеры начали внедрять собственные тематические программы и акции на каждое время года.По оценкам профильных специалистов, полуостров по-прежнему на лидирующих позициях по летним направлениям для россиян. Глубина бронирования уже достигла октября.Ранее сообщалось, что Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристуПротесты в Турции – ждать ли роста турпотока в КрымЧем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение
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Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте

В Ялте с начала года отдохнули почти 300 тысяч человек

20:48 02.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. За первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины из приехавших на полуостров туристов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.
По турпотоку это прирост на 10% по сравнению с 2024.
"В зимние праздники загрузка наших санаториев, гостиниц, пансионатов и других официальных баз размещения составляла от 60% до 100%. Отличные прогнозы и на весну – на майские в целом бронь уже составляет 40%, а для объектов с развитой инфраструктурой – до 80%", – рассказала Павленко.
Она добавила, что всего за 10 лет полуостров посетили более 60 миллионов человек. Большинство туристов отдохнули в Ялте.
Рамки сезона расширили, усовершенствовав материально-техническую базу здравниц, отметила Павленко. Также отельеры начали внедрять собственные тематические программы и акции на каждое время года.
"В холодное время основной упор на оздоровление, летом – традиционные море и солнце. И круглый год – гостеприимство, насыщенная экскурсионная программа, аутентичная локальная кухня из местных продуктов", – уточнила мэр Ялты.
По оценкам профильных специалистов, полуостров по-прежнему на лидирующих позициях по летним направлениям для россиян. Глубина бронирования уже достигла октября.
Ранее сообщалось, что Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года.
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