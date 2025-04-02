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Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте

Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте

За первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины из приехавших на полуостров туристов. Об этом заявила глава РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T20:48

2025-04-02T20:48

2025-04-02T20:48

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янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. За первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины из приехавших на полуостров туристов. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.По турпотоку это прирост на 10% по сравнению с 2024.Она добавила, что всего за 10 лет полуостров посетили более 60 миллионов человек. Большинство туристов отдохнули в Ялте.Рамки сезона расширили, усовершенствовав материально-техническую базу здравниц, отметила Павленко. Также отельеры начали внедрять собственные тематические программы и акции на каждое время года.По оценкам профильных специалистов, полуостров по-прежнему на лидирующих позициях по летним направлениям для россиян. Глубина бронирования уже достигла октября.Ранее сообщалось, что Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристуПротесты в Турции – ждать ли роста турпотока в КрымЧем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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