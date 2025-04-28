https://crimea.ria.ru/20250428/v-krymu-i-sevastopole-polovina-zabolevshikh-orvi--deti-1146041187.html

В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети

В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети

В Крыму и Севастополе снижается количество заболевших ОРВИ, за неделю в обоих регионах число новых случаев составило около 8 тысяч. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T20:46

2025-04-28T20:46

2025-04-28T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снижается количество заболевших ОРВИ, за неделю в обоих регионах число новых случаев составило около 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю подтверждено 2088 случаев, из них 59,9% - дети. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.По данным Роспотребнадзора, также снижается заболеваемость коронавирусом. В Крыму за неделю выявлено восемь случаев, в Севастополе – 11.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные РоспотребнадзораКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерииВ Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, орви, грипп, роспотребнадзор