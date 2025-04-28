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В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети
В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети
В Крыму и Севастополе снижается количество заболевших ОРВИ, за неделю в обоих регионах число новых случаев составило около 8 тысяч. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T20:46
2025-04-28T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снижается количество заболевших ОРВИ, за неделю в обоих регионах число новых случаев составило около 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Севастополе за неделю подтверждено 2088 случаев, из них 59,9% - дети. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.По данным Роспотребнадзора, также снижается заболеваемость коронавирусом. В Крыму за неделю выявлено восемь случаев, в Севастополе – 11.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп в России отступают – актуальные данные РоспотребнадзораКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерииВ Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями
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крым, новости крыма, орви, грипп, роспотребнадзор
В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети

В Крыму и Севастополе ОРВИ за неделю заболели более 8 тысяч человек

20:46 28.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снижается количество заболевших ОРВИ, за неделю в обоих регионах число новых случаев составило около 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"На последней неделе в Крыму отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 5,4%, зарегистрировано 6065 заболевших. Удельный вес детей в общей структуре заболеваемости составил - 57,8%", - рассказали в ведомстве.
В Севастополе за неделю подтверждено 2088 случаев, из них 59,9% - дети. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.
По данным Роспотребнадзора, также снижается заболеваемость коронавирусом. В Крыму за неделю выявлено восемь случаев, в Севастополе – 11.
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КрымНовости КрымаОРВИГриппРоспотребнадзор
 
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