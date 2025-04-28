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Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
Около 50 тысяч человек пострадали в результате действий украинских боевиков на территории Курской области, еще 191 мирный житель погиб. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T17:25
2025-04-28T17:25
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Около 50 тысяч человек пострадали в результате действий украинских боевиков на территории Курской области, еще 191 мирный житель погиб. Об этом сообщил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следкома России Сергей Сухоставец.Кроме того, военно-следственные органы признали в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины.По данным следственного комитета, в результате обстрелов и атак уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры – жилые дома, школы, транспортные средства.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поддержать жителей Курской областиПочти 300 мирных жителей России погибли от рук ВСУ с начала годаКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
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курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области

В Курской области от действий ВСУ погибли 191 и пострадали около 50 тысяч жителей

17:25 28.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в городе Суджа
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Около 50 тысяч человек пострадали в результате действий украинских боевиков на территории Курской области, еще 191 мирный житель погиб. Об этом сообщил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следкома России Сергей Сухоставец.
"С 6 августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних", – цитирует представителя СК РИА Новости.
Кроме того, военно-следственные органы признали в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины.
По данным следственного комитета, в результате обстрелов и атак уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры – жилые дома, школы, транспортные средства.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.
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Курская областьОбстрелы Курской областиСитуация в Курской области после нападения ВСУСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовости
 
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