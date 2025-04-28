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Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области

Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области

Около 50 тысяч человек пострадали в результате действий украинских боевиков на территории Курской области, еще 191 мирный житель погиб. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T17:25

2025-04-28T17:25

2025-04-28T17:25

курская область

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Около 50 тысяч человек пострадали в результате действий украинских боевиков на территории Курской области, еще 191 мирный житель погиб. Об этом сообщил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следкома России Сергей Сухоставец.Кроме того, военно-следственные органы признали в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины.По данным следственного комитета, в результате обстрелов и атак уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры – жилые дома, школы, транспортные средства.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поддержать жителей Курской областиПочти 300 мирных жителей России погибли от рук ВСУ с начала годаКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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