https://crimea.ria.ru/20250428/nazvano-chislo-pogibshikh-ot-deystviy-vsu-zhiteley-kurskoy-oblasti-1146048176.html
Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
Около 50 тысяч человек пострадали в результате действий украинских боевиков на территории Курской области, еще 191 мирный житель погиб. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T17:25
2025-04-28T17:25
2025-04-28T17:25
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145022598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f5fd0c1658ae98a835afbcbe799af6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Около 50 тысяч человек пострадали в результате действий украинских боевиков на территории Курской области, еще 191 мирный житель погиб. Об этом сообщил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следкома России Сергей Сухоставец.Кроме того, военно-следственные органы признали в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины.По данным следственного комитета, в результате обстрелов и атак уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры – жилые дома, школы, транспортные средства.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поддержать жителей Курской областиПочти 300 мирных жителей России погибли от рук ВСУ с начала годаКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145022598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c1b2d5e025460496750ff22b92415fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
В Курской области от действий ВСУ погибли 191 и пострадали около 50 тысяч жителей