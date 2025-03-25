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Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение
Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение
Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T06:08
2025-03-25T12:03
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
мнения
крым
россия
сша
европа
туризм в крыму
отдых в крыму
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не столько ради уникальных природных условий, сколько из желания своими глазами увидеть жизнь крымчан и познакомиться с природой и историей знакового для России полуострова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, привлекательно уже само географическое положение Крыма и количество на полуострове климатических зон, из которых пересечь три–четыре с севера на юг можно теперь за 2–2,5 часа благодаря трассе "Таврида" и другим новым дорогам.Много объектов туризма действует в Крыму и множество строится как в районе песчаных пляжей, так и у скалистых берегов, поскольку потенциал республики огромнейший, отметил эксперт.Однако сегодня гостям полуострова, особенно если речь идет об иностранцах, интересно не только море и солнце Крыма, но и его "портрет" в целом, подчеркнул Тихончук.Трамп хочет превратить Крым в международный курорт&gt;&gt;Так, для дальнейшего развития экотуризма сейчас прокладывается Большая Крымская тропа, которая пройдет через все Крымские горы, протянувшись на более чем 1,5 тысячи километров, отметил он.Привлекать иностранных туристов будут и древние города Крыма, такие как Керчь, Феодосия, Евпатория и другие. А также исторические объекты и места, с которыми связаны имена их известных земляков, например, улица Рузвельта в Ялте или Ливадийский дворец, заметил эксперт.Но прежде всего в Крыму ждут россиян со всех концов страны, подчеркнул он."В первую очередь все наши россияне – а у нас очень большая страна – должны побывать в Крыму и не раз сюда вернуться, посмотреть, какими красотами обладает российский Крым", – подытожил эксперт.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. В комментарии РИА Новости Крым Константинов отметил, что озвученные в американских СМИ намерения президента США Дональда Трампа поучаствовать в туристическом развитии Крыма означают, что процесс признания российского статуса полуострова уже начался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп признает Крым российскимСША ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном мореХуснуллин назвал для Севастополя три перспективных направления развития
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роман тихончук, мнения, крым, россия, сша, европа, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный
Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение

В Крым американцев и других иностранных туристов привлекут ознакомительные туры – мнение

06:08 25.03.2025 (обновлено: 12:03 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкГорода Крыма. Гурзуф
Города Крыма. Гурзуф - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не столько ради уникальных природных условий, сколько из желания своими глазами увидеть жизнь крымчан и познакомиться с природой и историей знакового для России полуострова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.
По словам Тихончука, привлекательно уже само географическое положение Крыма и количество на полуострове климатических зон, из которых пересечь три–четыре с севера на юг можно теперь за 2–2,5 часа благодаря трассе "Таврида" и другим новым дорогам.
Много объектов туризма действует в Крыму и множество строится как в районе песчаных пляжей, так и у скалистых берегов, поскольку потенциал республики огромнейший, отметил эксперт.
Однако сегодня гостям полуострова, особенно если речь идет об иностранцах, интересно не только море и солнце Крыма, но и его "портрет" в целом, подчеркнул Тихончук.

"Людям интересен ознакомительный туризм. Уже 11 лет Крым в России, и мы продолжаем наблюдать, как наши гости приезжают и путешествуют по разным локациям в Крыму, по 2-3 дня останавливаясь. Начиная с востока, юга, доезжая до запада и даже севера Крыма. И мы очень много каждый год добавляем точек притяжения", – рассказал гость эфира.

Трамп хочет превратить Крым в международный курорт>>
Так, для дальнейшего развития экотуризма сейчас прокладывается Большая Крымская тропа, которая пройдет через все Крымские горы, протянувшись на более чем 1,5 тысячи километров, отметил он.
Привлекать иностранных туристов будут и древние города Крыма, такие как Керчь, Феодосия, Евпатория и другие. А также исторические объекты и места, с которыми связаны имена их известных земляков, например, улица Рузвельта в Ялте или Ливадийский дворец, заметил эксперт.

"80 лет назад Ялтинская конференция была, на которую руководители тогда великих держав, Англии и Америки, приезжали к нам. Познавательный туризм – это интересно. Откроется логистика, и, я думаю, вообще не будет проблем – к нам и поедут иностранцы", – сказал Тихончук.

Но прежде всего в Крыму ждут россиян со всех концов страны, подчеркнул он.
"В первую очередь все наши россияне – а у нас очень большая страна – должны побывать в Крыму и не раз сюда вернуться, посмотреть, какими красотами обладает российский Крым", – подытожил эксперт.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. В комментарии РИА Новости Крым Константинов отметил, что озвученные в американских СМИ намерения президента США Дональда Трампа поучаствовать в туристическом развитии Крыма означают, что процесс признания российского статуса полуострова уже начался.
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