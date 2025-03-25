https://crimea.ria.ru/20250325/chem-privlechet-krym-turistov-iz-ssha-i-evropy--mnenie-1145181919.html

Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение

Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение

Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T06:08

2025-03-25T06:08

2025-03-25T12:03

радио "спутник в крыму"

роман тихончук

мнения

крым

россия

сша

европа

туризм в крыму

отдых в крыму

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111263/99/1112639900_0:0:2920:1643_1920x0_80_0_0_a95574fc7c8532e598eb8a42232d1619.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не столько ради уникальных природных условий, сколько из желания своими глазами увидеть жизнь крымчан и познакомиться с природой и историей знакового для России полуострова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, привлекательно уже само географическое положение Крыма и количество на полуострове климатических зон, из которых пересечь три–четыре с севера на юг можно теперь за 2–2,5 часа благодаря трассе "Таврида" и другим новым дорогам.Много объектов туризма действует в Крыму и множество строится как в районе песчаных пляжей, так и у скалистых берегов, поскольку потенциал республики огромнейший, отметил эксперт.Однако сегодня гостям полуострова, особенно если речь идет об иностранцах, интересно не только море и солнце Крыма, но и его "портрет" в целом, подчеркнул Тихончук.Трамп хочет превратить Крым в международный курорт>>Так, для дальнейшего развития экотуризма сейчас прокладывается Большая Крымская тропа, которая пройдет через все Крымские горы, протянувшись на более чем 1,5 тысячи километров, отметил он.Привлекать иностранных туристов будут и древние города Крыма, такие как Керчь, Феодосия, Евпатория и другие. А также исторические объекты и места, с которыми связаны имена их известных земляков, например, улица Рузвельта в Ялте или Ливадийский дворец, заметил эксперт.Но прежде всего в Крыму ждут россиян со всех концов страны, подчеркнул он."В первую очередь все наши россияне – а у нас очень большая страна – должны побывать в Крыму и не раз сюда вернуться, посмотреть, какими красотами обладает российский Крым", – подытожил эксперт.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. В комментарии РИА Новости Крым Константинов отметил, что озвученные в американских СМИ намерения президента США Дональда Трампа поучаствовать в туристическом развитии Крыма означают, что процесс признания российского статуса полуострова уже начался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп признает Крым российскимСША ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном мореХуснуллин назвал для Севастополя три перспективных направления развития

https://crimea.ria.ru/20170826/1111699249.html

крым

россия

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман тихончук, мнения, крым, россия, сша, европа, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный