https://crimea.ria.ru/20250325/chem-privlechet-krym-turistov-iz-ssha-i-evropy--mnenie-1145181919.html
Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение
Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение
Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T06:08
2025-03-25T06:08
2025-03-25T12:03
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
мнения
крым
россия
сша
европа
туризм в крыму
отдых в крыму
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не столько ради уникальных природных условий, сколько из желания своими глазами увидеть жизнь крымчан и познакомиться с природой и историей знакового для России полуострова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, привлекательно уже само географическое положение Крыма и количество на полуострове климатических зон, из которых пересечь три–четыре с севера на юг можно теперь за 2–2,5 часа благодаря трассе "Таврида" и другим новым дорогам.Много объектов туризма действует в Крыму и множество строится как в районе песчаных пляжей, так и у скалистых берегов, поскольку потенциал республики огромнейший, отметил эксперт.Однако сегодня гостям полуострова, особенно если речь идет об иностранцах, интересно не только море и солнце Крыма, но и его "портрет" в целом, подчеркнул Тихончук.Трамп хочет превратить Крым в международный курорт>>Так, для дальнейшего развития экотуризма сейчас прокладывается Большая Крымская тропа, которая пройдет через все Крымские горы, протянувшись на более чем 1,5 тысячи километров, отметил он.Привлекать иностранных туристов будут и древние города Крыма, такие как Керчь, Феодосия, Евпатория и другие. А также исторические объекты и места, с которыми связаны имена их известных земляков, например, улица Рузвельта в Ялте или Ливадийский дворец, заметил эксперт.Но прежде всего в Крыму ждут россиян со всех концов страны, подчеркнул он."В первую очередь все наши россияне – а у нас очень большая страна – должны побывать в Крыму и не раз сюда вернуться, посмотреть, какими красотами обладает российский Крым", – подытожил эксперт.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. В комментарии РИА Новости Крым Константинов отметил, что озвученные в американских СМИ намерения президента США Дональда Трампа поучаствовать в туристическом развитии Крыма означают, что процесс признания российского статуса полуострова уже начался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп признает Крым российскимСША ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном мореХуснуллин назвал для Севастополя три перспективных направления развития
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роман тихончук, мнения, крым, россия, сша, европа, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный
Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение
В Крым американцев и других иностранных туристов привлекут ознакомительные туры – мнение
06:08 25.03.2025 (обновлено: 12:03 25.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым.
Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не столько ради уникальных природных условий, сколько из желания своими глазами увидеть жизнь крымчан и познакомиться с природой и историей знакового для России полуострова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.
По словам Тихончука, привлекательно уже само географическое положение Крыма и количество на полуострове климатических зон, из которых пересечь три–четыре с севера на юг можно теперь за 2–2,5 часа благодаря трассе "Таврида" и другим новым дорогам.
Много объектов туризма действует в Крыму и множество строится как в районе песчаных пляжей, так и у скалистых берегов, поскольку потенциал республики огромнейший, отметил эксперт.
Однако сегодня гостям полуострова, особенно если речь идет об иностранцах, интересно не только море и солнце Крыма, но и его "портрет" в целом, подчеркнул Тихончук.
"Людям интересен ознакомительный туризм. Уже 11 лет Крым в России, и мы продолжаем наблюдать, как наши гости приезжают и путешествуют по разным локациям в Крыму, по 2-3 дня останавливаясь. Начиная с востока, юга, доезжая до запада и даже севера Крыма. И мы очень много каждый год добавляем точек притяжения", – рассказал гость эфира.
Так, для дальнейшего развития экотуризма сейчас прокладывается Большая Крымская тропа, которая пройдет через все Крымские горы, протянувшись на более чем 1,5 тысячи километров, отметил он.
Привлекать иностранных туристов будут и древние города Крыма, такие как Керчь, Феодосия, Евпатория и другие. А также исторические объекты и места, с которыми связаны имена их известных земляков, например, улица Рузвельта в Ялте или Ливадийский дворец, заметил эксперт.
"80 лет назад Ялтинская конференция была, на которую руководители тогда великих держав, Англии и Америки, приезжали к нам. Познавательный туризм – это интересно. Откроется логистика, и, я думаю, вообще не будет проблем – к нам и поедут иностранцы", – сказал Тихончук.
Но прежде всего в Крыму ждут россиян со всех концов страны, подчеркнул он.
"В первую очередь все наши россияне – а у нас очень большая страна – должны побывать в Крыму и не раз сюда вернуться, посмотреть, какими красотами обладает российский Крым", – подытожил эксперт.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил
, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. В комментарии РИА Новости Крым Константинов отметил
, что озвученные в американских СМИ намерения президента США Дональда Трампа поучаствовать в туристическом развитии Крыма означают, что процесс признания российского статуса полуострова уже начался.
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