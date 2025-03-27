https://crimea.ria.ru/20250327/pozhar-v-sevastopolskom-sele-unichtozhil-100-kvadratov-zhilogo-doma-1145276968.html

Пожар в севастопольском селе уничтожил 100 "квадратов" жилого дома

Пожар в севастопольском селе уничтожил 100 "квадратов" жилого дома - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Пожар в севастопольском селе уничтожил 100 "квадратов" жилого дома

В севастопольском селе Гончарное почти два часа полыхала кровля жилого дома, огонь уничтожил 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T16:43

2025-03-27T16:43

2025-03-27T16:43

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В севастопольском селе Гончарное почти два часа полыхала кровля жилого дома, огонь уничтожил 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.На место происшествия выехали шесть спецмашин, работали 16 специалистов. Также в тушении задействовалась Спасательная служба Севастополя.Ликвидировать пожар удалось в 15 часов 33 минуты. Погибших и пострадавших нет. Позже эксперты установят причины и обстоятельства происшествия.Во вторник в Евпатории на пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погибла женщина, сообщали в республиканском Главке МЧС России.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала 2025 года произошло 524 пожара, в которых погибли 22 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жилом доме в Челябинской области взорвался газВ поселке под Белогорском спасли от огня частный домВзрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс севастополя, новости севастополя, происшествия, пожар