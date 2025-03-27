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Пожар в севастопольском селе уничтожил 100 "квадратов" жилого дома
Пожар в севастопольском селе уничтожил 100 "квадратов" жилого дома - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Пожар в севастопольском селе уничтожил 100 "квадратов" жилого дома
В севастопольском селе Гончарное почти два часа полыхала кровля жилого дома, огонь уничтожил 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T16:43
2025-03-27T16:43
2025-03-27T16:43
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В севастопольском селе Гончарное почти два часа полыхала кровля жилого дома, огонь уничтожил 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.На место происшествия выехали шесть спецмашин, работали 16 специалистов. Также в тушении задействовалась Спасательная служба Севастополя.Ликвидировать пожар удалось в 15 часов 33 минуты. Погибших и пострадавших нет. Позже эксперты установят причины и обстоятельства происшествия.Во вторник в Евпатории на пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погибла женщина, сообщали в республиканском Главке МЧС России.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала 2025 года произошло 524 пожара, в которых погибли 22 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жилом доме в Челябинской области взорвался газВ поселке под Белогорском спасли от огня частный домВзрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело
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РИА Новости Крым
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мчс севастополя, новости севастополя, происшествия, пожар
Пожар в севастопольском селе уничтожил 100 "квадратов" жилого дома
Пожар в частном доме в севастопольском селе Гончарное тушили почти два часа