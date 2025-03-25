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В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС

В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС

В Крыму с начала 2025 года произошло более полутысячи пожаров, в которых погибли 22 человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T11:26

2025-03-25T11:26

2025-03-25T11:26

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2025 года произошло более полутысячи пожаров, в которых погибли 22 человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец.По его словам, с начала 2025 года в республике зарегистрировано 524 пожара. В 164 случаях горела сухая растительность и камыш, еще два пожара были лесные, все остальные – техногенные, преимущественно в домах и на транспорте, уточнил спасатель.Он отметил, что причиной пожаров как правило становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, дымоходов, печей и т.д..Козинец напомнил, что с 1 апреля в Крыму объявят пожароопасный сезон. Это период с момента установления сухой и жаркой погоды до устойчивой дождливой, пояснил он. Как правило, пожароопасный сезон длится с апреля по ноябрь включительно, но в Крыму может охватить даже декабрь из-за особенностей погодных условий.За нарушение требований пожарной безопасности в этот период предусмотрен штраф от 5 тысяч до 400 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима он увеличивается вдвое, напомнил представитель МЧС.Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией потушили пожар в 200 "квадратов" В Севастополе к тушению пожара у бухты привлекли военных ЧФ Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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