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В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС
В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС
В Крыму с начала 2025 года произошло более полутысячи пожаров, в которых погибли 22 человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T11:26
2025-03-25T11:26
2025-03-25T11:26
радио "спутник в крыму"
пожар
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2025 года произошло более полутысячи пожаров, в которых погибли 22 человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец.По его словам, с начала 2025 года в республике зарегистрировано 524 пожара. В 164 случаях горела сухая растительность и камыш, еще два пожара были лесные, все остальные – техногенные, преимущественно в домах и на транспорте, уточнил спасатель.Он отметил, что причиной пожаров как правило становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, дымоходов, печей и т.д..Козинец напомнил, что с 1 апреля в Крыму объявят пожароопасный сезон. Это период с момента установления сухой и жаркой погоды до устойчивой дождливой, пояснил он. Как правило, пожароопасный сезон длится с апреля по ноябрь включительно, но в Крыму может охватить даже декабрь из-за особенностей погодных условий.За нарушение требований пожарной безопасности в этот период предусмотрен штраф от 5 тысяч до 400 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима он увеличивается вдвое, напомнил представитель МЧС.Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией потушили пожар в 200 "квадратов" В Севастополе к тушению пожара у бухты привлекли военных ЧФ Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео
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пожар, крым, гу мчс рф по республике крым, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма
В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС
В Крыму на пожарах погибли 22 человека с начала года – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму с начала 2025 года произошло более полутысячи пожаров, в которых погибли 22 человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец.
По его словам, с начала 2025 года в республике зарегистрировано 524 пожара. В 164 случаях горела сухая растительность и камыш, еще два пожара были лесные, все остальные – техногенные, преимущественно в домах и на транспорте, уточнил спасатель.
"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 449 пожаров – мы наблюдаем рост порядка 13%. К сожалению, погибли уже 22 человека в этом году", – рассказал Козинец.
Он отметил, что причиной пожаров как правило становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, дымоходов, печей и т.д..
Козинец напомнил, что с 1 апреля в Крыму объявят пожароопасный сезон. Это период с момента установления сухой и жаркой погоды до устойчивой дождливой, пояснил он. Как правило, пожароопасный сезон длится с апреля по ноябрь включительно, но в Крыму может охватить даже декабрь из-за особенностей погодных условий.
За нарушение требований пожарной безопасности в этот период предусмотрен штраф от 5 тысяч до 400 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима он увеличивается вдвое, напомнил представитель МЧС.
"В этот период вводится запрет на посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, запрет на разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и других отходов", – перечислил Козинец.
Ранее сообщалось
, что пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля.
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