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Новый посол России в США прибыл в Вашингтон: первые заявления

Новый посол России в США прибыл в Вашингтон: первые заявления - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Новый посол России в США прибыл в Вашингтон: первые заявления

Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T07:03

2025-03-27T07:03

2025-03-27T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости.В своем первом выступлении перед прессой он обозначил первоочередные задачи на посту и отметил, что с этого момента в отношениях РФ и США "открылось окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и работы дипмиссий. По словам посла, в первую очередь он планирует "предметно заняться" возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов, возобновлением авиасообщения с Россией и расчисткой "токсичного наследия".Также в планах Дарчиева облегчить визовые процедуры для рядовых россиян.Он также отметил, что практическая работа "взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать" по принципу "строгой взаимности"."Расчистка "токсичного наследия", включая санкционные завалы, требует еще больших усилий", — сказал посол.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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