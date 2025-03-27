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Новый посол России в США прибыл в Вашингтон: первые заявления
Новый посол России в США прибыл в Вашингтон: первые заявления - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Новый посол России в США прибыл в Вашингтон: первые заявления
Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T07:03
2025-03-27T07:03
2025-03-27T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости.В своем первом выступлении перед прессой он обозначил первоочередные задачи на посту и отметил, что с этого момента в отношениях РФ и США "открылось окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и работы дипмиссий. По словам посла, в первую очередь он планирует "предметно заняться" возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов, возобновлением авиасообщения с Россией и расчисткой "токсичного наследия".Также в планах Дарчиева облегчить визовые процедуры для рядовых россиян.Он также отметил, что практическая работа "взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать" по принципу "строгой взаимности"."Расчистка "токсичного наследия", включая санкционные завалы, требует еще больших усилий", — сказал посол.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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россия, сша, политика, внешняя политика, новости
Новый посол России в США прибыл в Вашингтон: первые заявления
Новый посол России в США планирует возобновить прямое авиасообщение между странами
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости.
В своем первом выступлении перед прессой он обозначил первоочередные задачи на посту и отметил, что с этого момента в отношениях РФ и США "открылось окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и работы дипмиссий.
По словам посла, в первую очередь он планирует "предметно заняться" возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов, возобновлением авиасообщения с Россией и расчисткой "токсичного наследия".
Также в планах Дарчиева облегчить визовые процедуры для рядовых россиян.
"Речь идет не только об облегчении визовых процедур для сотрудников наших дипмиссий и простых граждан, упрощении режима поездок по стране пребывания для дипломатов в рамках их профессиональной деятельности, но и о таких "трудных вопросах", как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности РФ, и возобновлении прямого воздушного сообщения с Россией, прерванного по вине Вашингтона", - сказал Дарчиев по прилете в США.
Он также отметил, что практическая работа "взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать" по принципу "строгой взаимности".
"Расчистка "токсичного наследия", включая санкционные завалы, требует еще больших усилий", — сказал посол.
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