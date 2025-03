https://crimea.ria.ru/20250330/ataku-na-krymskiy-most-raketami-atacms-pomogali-gotovit-ssha--smi-1145330727.html

Атаку на Крымский мост ракетами ATACMS помогали готовить США – СМИ

2025-03-30T18:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Попытка атаки ATACMS на Крымский мост в 2024 году была спланирована украинскими военными совместно со специалистами из США и Великобритании. Об этом пишет The New York Times в статье расследовании о том, как американские военные помогали ВСУ проводить военные операции против России.По данным журналистов, в рамках операции Lunar Hail ("Лунный град") планировалось нанесение серии ударов по 100 объектам инфраструктуры, которые были определены Киевом совместно с ЦРУ США и британской разведкой. В этот список были включены объекты в Крыму, в том числе Крымский мост.Именно по транспортному переходу через Керченский пролив Владимир Зеленский больше всего хотел нанести удар. Как отмечают журналисты, он был буквально одержим этой идеей.Согласно плану, баллистические ракеты ATACMS должны были поразить уязвимые места конструкции моста, а с помощью безэкипажных катеров планировалось повредить опоры.Однако в ходе подготовки операции российские военные усилили защиту опор Крымского моста. Тогда киевский режим предложил нанести только ракетный удар.Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто выступали против этого, поскольку считали, что это не обрушит мост. В итоге американцы уступили, и атака на мост была предпринята, но эта попытка не увенчалась для Киева успехом.Дата атаки в статье не указывается, но, судя по всему, речь идет о 16 августа 2024 года. Тогда Минобороны РФ сообщало об уничтожении 12 ракет ATACMS, целью которых был Крымский мост.Тогда, в ночь на 16 августа, силы противовоздушной обороны России, помимо уничтожения летевших на Крымский мост ракет, сбили пять беспилотников и уничтожили два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.В статье The New York Timesтакже указывается, что в 2022 году при поддержке ЦРУ украинские беспилотники атаковали порт Севастополя и повредили несколько военных кораблей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

