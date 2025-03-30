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Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе
Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе
Плавное снижение температуры и кратковременные дожди ждут крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T19:45
2025-03-30T19:45
2025-03-30T19:45
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
евгений тишковец
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Плавное снижение температуры и кратковременные дожди ждут крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, заверив, что "сброс тепла не принесет дискомфортных ощущений крымчанам и гостям полуострова".По словам Тишковца "понедельник начнется в тылу циклона", ночью в Симферополе ожидается + 6... +9, по Крыму +5...+10. В дневные часы в крымской столице воздух прогреется до + 16...+ 9, а в целом по Крыму ожидается +16... +21. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможна мозаичная грозовая деятельность.Если в ночь на среду осадков еще не будет, и столбики термометров доползут до отметки +7...+ 12, то в дневные часы облаков прибавится за счет влияния циклонической деятельности.В четверг неустойчивая погода сохранится. Местами выпадут короткие дожди, ночью + 5...+10, днем +12...+17 градусов. Северный ветер сохраняется, но ближе к выходным "циклоническая хватка будет постепенно ослабевать".К концу рабочей недели осадки примут очень локальный, малозначительный характер и по ночам будет в среднем + 6...+11, а днем +13...+18, что идеально соответствует многолетним климатическим показателям апреля, заверил собеседник.Ранее сообщалось, что в последнее воскресенье марта на полуострове ожидается холодная фронтальная система.Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещейТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатУрожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать
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центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, крым, евгений тишковец, общество
Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе
Крымчан ждет плавное понижение температуры - прогноз на неделю от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым.
Плавное снижение температуры и кратковременные дожди ждут крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, заверив, что "сброс тепла не принесет дискомфортных ощущений крымчанам и гостям полуострова".
По словам Тишковца "понедельник начнется в тылу циклона", ночью в Симферополе ожидается + 6... +9, по Крыму +5...+10. В дневные часы в крымской столице воздух прогреется до + 16...+ 9, а в целом по Крыму ожидается +16... +21. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможна мозаичная грозовая деятельность.
"Во вторник, 1 апреля, ночью переменная облачность, малооблачно, на землю опустятся туманы. Ночью + 5...+10, а днем, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, воздух разогреется до +17 + 22 градусов", - рассказал Тишковец, отметив, что вторник окажется самым погожим днем грядущей недели.
Если в ночь на среду осадков еще не будет, и столбики термометров доползут до отметки +7...+ 12, то в дневные часы облаков прибавится за счет влияния циклонической деятельности.
"Уже вечером кое-где могут брызнуть короткие дожди, усилится северная тяга ветров, которая обеспечит приток более свежих воздушных масс, температура понизится до многолетней нормы середины апреля + 13 +18 градусов", - уточнил эксперт.
В четверг неустойчивая погода сохранится. Местами выпадут короткие дожди, ночью + 5...+10, днем +12...+17 градусов. Северный ветер сохраняется, но ближе к выходным "циклоническая хватка будет постепенно ослабевать".
К концу рабочей недели осадки примут очень локальный, малозначительный характер и по ночам будет в среднем + 6...+11, а днем +13...+18, что идеально соответствует многолетним климатическим показателям апреля, заверил собеседник.
Ранее сообщалось
, что в последнее воскресенье марта на полуострове ожидается холодная фронтальная система.
Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая
ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".
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