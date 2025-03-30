https://crimea.ria.ru/20250330/krym-vernetsya-v-klimaticheskie-ramki-chego-zhdat-ot-pogody-na-nedele-1145313776.html

Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе

Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе

Плавное снижение температуры и кратковременные дожди ждут крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T19:45

2025-03-30T19:45

2025-03-30T19:45

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

евгений тишковец

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Плавное снижение температуры и кратковременные дожди ждут крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, заверив, что "сброс тепла не принесет дискомфортных ощущений крымчанам и гостям полуострова".По словам Тишковца "понедельник начнется в тылу циклона", ночью в Симферополе ожидается + 6... +9, по Крыму +5...+10. В дневные часы в крымской столице воздух прогреется до + 16...+ 9, а в целом по Крыму ожидается +16... +21. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможна мозаичная грозовая деятельность.Если в ночь на среду осадков еще не будет, и столбики термометров доползут до отметки +7...+ 12, то в дневные часы облаков прибавится за счет влияния циклонической деятельности.В четверг неустойчивая погода сохранится. Местами выпадут короткие дожди, ночью + 5...+10, днем +12...+17 градусов. Северный ветер сохраняется, но ближе к выходным "циклоническая хватка будет постепенно ослабевать".К концу рабочей недели осадки примут очень локальный, малозначительный характер и по ночам будет в среднем + 6...+11, а днем +13...+18, что идеально соответствует многолетним климатическим показателям апреля, заверил собеседник.Ранее сообщалось, что в последнее воскресенье марта на полуострове ожидается холодная фронтальная система.Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму: когда ждать нашествия клещейТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатУрожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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