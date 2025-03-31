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В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями - РИА Новости Крым, 31.03.2025
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями
Вирусы со значимыми мутациями, а также новые вирусы в РФ не выявлены. Такие данные приводит Роспотребнадзор (РПН). РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T08:02
2025-03-31T08:02
2025-03-31T08:02
роспотребнадзор
вирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Вирусы со значимыми мутациями, а также новые вирусы в РФ не выявлены. Такие данные приводит Роспотребнадзор (РПН).Ранее в соцсетях распространилась информация, что в России появился неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет РИА Новости.Также в ведомстве рассказали, что эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости."В России наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19: на последней неделе зарегистрировано 3 тысячи случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8% за последнюю неделю. Зафиксировано сокращение числа госпитализаций, которое составило 8,6%", – уточнили в ведомстве.Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается, отметили в РПН.И предостерегли, что активность вирусов гриппа B и A(H1N1) сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, вирусы
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями
Информацию о новом вирусе с мутациями опровергли в Роспотребнадзоре
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Вирусы со значимыми мутациями, а также новые вирусы в РФ не выявлены. Такие данные приводит Роспотребнадзор (РПН).
Ранее в соцсетях распространилась информация, что в России появился неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет РИА Новости.
"В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", – заявили в РПН.
Также в ведомстве рассказали, что эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости.
"В России наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19: на последней неделе зарегистрировано 3 тысячи случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8% за последнюю неделю. Зафиксировано сокращение числа госпитализаций, которое составило 8,6%", – уточнили в ведомстве.
Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается, отметили в РПН.
И предостерегли, что активность вирусов гриппа B и A(H1N1) сохраняется.
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