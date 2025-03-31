https://crimea.ria.ru/20250331/v-rospotrebnadzore-oprovergli-informatsiyu-o-novom-viruse-s-mutatsiyami-1145335563.html

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями - РИА Новости Крым, 31.03.2025

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями

Вирусы со значимыми мутациями, а также новые вирусы в РФ не выявлены. Такие данные приводит Роспотребнадзор (РПН). РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T08:02

2025-03-31T08:02

2025-03-31T08:02

роспотребнадзор

вирусы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Вирусы со значимыми мутациями, а также новые вирусы в РФ не выявлены. Такие данные приводит Роспотребнадзор (РПН).Ранее в соцсетях распространилась информация, что в России появился неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет РИА Новости.Также в ведомстве рассказали, что эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости."В России наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19: на последней неделе зарегистрировано 3 тысячи случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8% за последнюю неделю. Зафиксировано сокращение числа госпитализаций, которое составило 8,6%", – уточнили в ведомстве.Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается, отметили в РПН.И предостерегли, что активность вирусов гриппа B и A(H1N1) сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, вирусы