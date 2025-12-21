Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС
Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры по урегулированию на Украине, прошедшие в Майами, продуктивными и конструктивными. США и Украина... РИА Новости Крым, 21.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры по урегулированию на Украине, прошедшие в Майами, продуктивными и конструктивными. США и Украина обсудили мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.Была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания, рассказал спецпосланник американского лидера.И подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не только к прекращению боевых действий, но и стать основой для стабильного будущего. Особое внимание было уделено срокам и последовательности следующих шагов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС

Спецпосланник Трампа сделал заявление по итогам переговоров с делегациями Украины и ЕС

23:02 21.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры по урегулированию на Украине, прошедшие в Майами, продуктивными и конструктивными. США и Украина обсудили мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.
"За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", – цитирует РИА Новости заявление Уиткоффа в соцсети X.
Была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания, рассказал спецпосланник американского лидера.
И подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не только к прекращению боевых действий, но и стать основой для стабильного будущего. Особое внимание было уделено срокам и последовательности следующих шагов.
