Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры по урегулированию на Украине, прошедшие в Майами, продуктивными и конструктивными. США и Украина... РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T23:02

2025-12-21T23:02

2025-12-21T23:02

стивен уиткофф

сша

дональд трамп

новости

переговоры

европейский союз (ес)

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры по урегулированию на Украине, прошедшие в Майами, продуктивными и конструктивными. США и Украина обсудили мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.Была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания, рассказал спецпосланник американского лидера.И подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не только к прекращению боевых действий, но и стать основой для стабильного будущего. Особое внимание было уделено срокам и последовательности следующих шагов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

украина

2025

Новости

ru-RU

