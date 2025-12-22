Путин оценил уникальные феодосийские серьги в Эрмитаже

https://crimea.ria.ru/20251222/putin-otsenil-unikalnye-feodosiyskie-sergi-v-ermitazhe-1151896397.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Эрмитаже удивился размеру древнегреческих золотых серег, найденных в окрестностях Феодосии в конце ХIХ века. Как пишет РИА Новости, уникальное украшение российский лидер оценил в рамках экскурсии в Эрмитаж, которую устроили в понедельник для лидеров стран-участниц СНГ, прибывших в Санкт-Петербург на неформальный саммит.В свою очередь директор Эрмитажа Михаил Пиотровский согласился и отметил, что их носили для красоты те, "кто не занимались дома хозяйством".Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр, который хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и РФ. В частности – феодосийские серьги, выполненные в древнегреческой технике зерни. Их главным украшением является микроскопическая многофигурная композиция, иллюстрирующая афинские состязания. Найдены во время раскопок в 1853 года на окраине Феодосии в Крыму. Датировка находки до сих пор остается дискуссионной. Некоторые специалисты относят их к 330-300 гг. до н.э. Также разногласия вызывает определение места производства, которым называют Аттику, Северную Грецию, Малую Азию, Сицилию. Филигранно выполненное украшение не удалось воспроизвести ни одному из известных ювелиров, в том числе самому Карлу Фаберже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого БутягинаКрымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь СкифскийМузейная коллекция Херсонеса пополнилась на 4270 предметов за два года

