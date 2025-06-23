https://crimea.ria.ru/20250623/muzeynaya-kollektsiya-khersonesa-popolnilas-na-4270-predmetov-za-dva-goda--1147353192.html

Музейная коллекция Херсонеса пополнилась на 4270 предметов за два года

Музейная коллекция Херсонеса пополнилась на 4270 предметов за два года - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Музейная коллекция Херсонеса пополнилась на 4270 предметов за два года

Коллекция государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" за последние два года по результатам раскопок пополнилась на 4270... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T08:22

2025-06-23T08:22

2025-06-23T08:22

новый херсонес

елена морозова

музеи крыма

севастополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Коллекция государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" за последние два года по результатам раскопок пополнилась на 4270 предметов, на данный момент она насчитывает более 300 тысяч артефактов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Елена Морозова.Пополнение коллекции стало результатом раскопок и реставрации архитектурных сооружений древнего городища, уточнила Морозова. В этой экспедиции участвовали порядка 1500 специалистов из Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Севастопольского государственного университета, организации "Наследие Кубани", Института археологии Крыма РАН и Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". Часть находок были извлечены из земли, законсервированы и в первозданном виде перенесены в более благоприятные пространства.Она добавила, что на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" построено современное здание для музея "Херсонес Таврический". В нем разместится обновленная экспозиция из 9300 предметов. Концепция новой экспозиции уже утверждена на научно-методическом совете.Экспозиция будет комплексно рассказывать обо всей истории Херсонеса."Херсонес Таврический" – крупнейший музей-заповедник под открытом небом на Юге России, расположенный в Севастополе на месте крупного античного полиса. Это комплекс из древнего города, нескольких музеев, концертной площадки (реконструированный античный театр) и недавно открытых детской школы искусств и детского центра "Корсунь". Площадь музея-заповедника составляет 418 гектаров, музейная коллекция насчитывает более 300 тысяч экспонатов, а архивное хранение составляет около 205 тысяч документов. Научная библиотека содержит более 40 тысяч книг, в том числе и уникальных."Херсонес Таврический" отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2015 года. Входит в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"Десять причин приехать в Крым летом"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, елена морозова, музеи крыма, севастополь, новости севастополя, крым