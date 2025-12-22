Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти
В Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель парламента... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с журналистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.На минувшей неделе в Крыму национализировали имущество 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с киевским режимом. В их числе украинский боксер Александр Усик и советник вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игорь Франчук. Кроме того, по данным Госсовета республики, в список попали объекты имуществ граждан, воюющих на стороне ВСУ.По словам главы крымского парламента, в основном имущество военнослужащих ВСУ в Крыму – это недвижимость или земельные участки."Это может быть формально на кого-то оформили. Знаете как, богатый какой-то на своего водителя оформил землю, оба в Киеве живут. Такая история может быть", - предположил политик.Константинов подчеркнул, что специально созданная в республике антитеррористическая комиссия, занимающаяся выявлением крымского имущества пособников Киева, все тщательно проверяет и обосновывает.Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с журналистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.
На минувшей неделе в Крыму национализировали имущество 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с киевским режимом. В их числе украинский боксер Александр Усик и советник вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игорь Франчук. Кроме того, по данным Госсовета республики, в список попали объекты имуществ граждан, воюющих на стороне ВСУ.
"Это люди, которые уехали туда, а недвижимость – здесь, и они стали бойцами ВСУ… Поэтому когда разбирается антитеррористическая комиссия с их сегодняшним статусом, то обнаруживается, что он – боец ВСУ... Да, сейчас таких может добавляться, потому что все в армии там", - сказал Константинов.
По словам главы крымского парламента, в основном имущество военнослужащих ВСУ в Крыму – это недвижимость или земельные участки.
"Это может быть формально на кого-то оформили. Знаете как, богатый какой-то на своего водителя оформил землю, оба в Киеве живут. Такая история может быть", - предположил политик.
Константинов подчеркнул, что специально созданная в республике антитеррористическая комиссия, занимающаяся выявлением крымского имущества пособников Киева, все тщательно проверяет и обосновывает.
Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
