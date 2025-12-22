https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-prodolzhat-natsionalizirovat-imuschestvo-voennosluzhaschikh-vsu---vlasti-1151891157.html
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти
В Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель парламента... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T17:31
2025-12-22T17:31
2025-12-22T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с журналистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.На минувшей неделе в Крыму национализировали имущество 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с киевским режимом. В их числе украинский боксер Александр Усик и советник вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игорь Франчук. Кроме того, по данным Госсовета республики, в список попали объекты имуществ граждан, воюющих на стороне ВСУ.По словам главы крымского парламента, в основном имущество военнослужащих ВСУ в Крыму – это недвижимость или земельные участки."Это может быть формально на кого-то оформили. Знаете как, богатый какой-то на своего водителя оформил землю, оба в Киеве живут. Такая история может быть", - предположил политик.Константинов подчеркнул, что специально созданная в республике антитеррористическая комиссия, занимающаяся выявлением крымского имущества пособников Киева, все тщательно проверяет и обосновывает.Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей"Севстар" передали под управление временной администрацииВ Крыму за год национализировали более 900 объектов
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти
Национализация крымского имущества военнослужащих ВСУ продолжится – Константинов