В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти

В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти - РИА Новости Крым, 22.12.2025

В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти

В Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель парламента... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22

2025-12-22T17:31

2025-12-22T17:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с журналистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.На минувшей неделе в Крыму национализировали имущество 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с киевским режимом. В их числе украинский боксер Александр Усик и советник вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игорь Франчук. Кроме того, по данным Госсовета республики, в список попали объекты имуществ граждан, воюющих на стороне ВСУ.По словам главы крымского парламента, в основном имущество военнослужащих ВСУ в Крыму – это недвижимость или земельные участки."Это может быть формально на кого-то оформили. Знаете как, богатый какой-то на своего водителя оформил землю, оба в Киеве живут. Такая история может быть", - предположил политик.Константинов подчеркнул, что специально созданная в республике антитеррористическая комиссия, занимающаяся выявлением крымского имущества пособников Киева, все тщательно проверяет и обосновывает.Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей"Севстар" передали под управление временной администрацииВ Крыму за год национализировали более 900 объектов

