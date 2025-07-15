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В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей

В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2025

В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей

В бюджет Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества. Об этом сообщил глава республиканского парламента... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T08:19

2025-07-15T08:19

2025-07-15T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В бюджет Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Константинов напомнил, что полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку крымских бойцов и их семей. Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Крыму за последние годы национализировали более 4,2 тысячи объектов. В собственность полуострова перешло имущество более 410 граждан и государств, совершающих в отношении Крыма и России в целом недружественные действия. Среди известных людей, чье имущество подпало под национализацию, Зеленский, Яценюк, Коломойский*, Аваков, бывший депутат Верховной рады Украины Людмила Денисова, гражданин Кипра, который активно поддерживает ВСУ и входит в сотню богатейших людей Украины, Вадим Ермолаев. * Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте За последние годы в Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектовВ Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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