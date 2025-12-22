Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта
Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта
Министерство спорта Республики Крым выступило инициатором признания крымско-татарской борьбы "Куреш" национальным видом спорта Российской Федерации. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T18:03
2025-12-22T18:03
борьба куреш
спорт
крым
новости крыма
минспорта крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Министерство спорта Республики Крым выступило инициатором признания крымско-татарской борьбы "Куреш" национальным видом спорта Российской Федерации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов."Для этого министр спорта республики ездила в Москву, в Министерство спорта Российской Федерации, подала документы, сейчас они на рассмотрении. Если все будет нормально, в 2026 году "Куреш" станет национальным видом спорта. Их 8 в России, это будет 9-й", - сказал Османов.Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых.Ежегодный Всероссийский турнир проходит уже в седьмой раз. Однако у организаторов большие планы - соревнования хотят вывести на международный уровень, заявил президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.Как сообщалось ранее, большое количество крымско-татарского населения занимается этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации.
крым
Новости
ru-RU
Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта

Крымская борьба на поясах "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта

18:03 22.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Полегенько
Крымско-татарский национальный праздник Хыдырлез. Борьба Куреш. - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Министерство спорта Республики Крым выступило инициатором признания крымско-татарской борьбы "Куреш" национальным видом спорта Российской Федерации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов.
"Для этого министр спорта республики ездила в Москву, в Министерство спорта Российской Федерации, подала документы, сейчас они на рассмотрении. Если все будет нормально, в 2026 году "Куреш" станет национальным видом спорта. Их 8 в России, это будет 9-й", - сказал Османов.
Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых.
Ежегодный Всероссийский турнир проходит уже в седьмой раз. Однако у организаторов большие планы - соревнования хотят вывести на международный уровень, заявил президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.
"Сейчас проводим переговоры, чтобы выйти на хорошую тенденцию, на увеличение, и хотим присвоить соревнованиям статус международных. Если нам пойдут на встречу, то будем в Крыму проводить международные соревнования имени Рустама Владимировича Казакова", - сообщил Кадыров.
Как сообщалось ранее, большое количество крымско-татарского населения занимается этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации.
