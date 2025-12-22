Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта

https://crimea.ria.ru/20251222/krymskaya-borba-kuresh-stanet-esche-odnim-natsionalnym-vidom-sporta-1151883330.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Министерство спорта Республики Крым выступило инициатором признания крымско-татарской борьбы "Куреш" национальным видом спорта Российской Федерации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов."Для этого министр спорта республики ездила в Москву, в Министерство спорта Российской Федерации, подала документы, сейчас они на рассмотрении. Если все будет нормально, в 2026 году "Куреш" станет национальным видом спорта. Их 8 в России, это будет 9-й", - сказал Османов.Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых.Ежегодный Всероссийский турнир проходит уже в седьмой раз. Однако у организаторов большие планы - соревнования хотят вывести на международный уровень, заявил президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.Как сообщалось ранее, большое количество крымско-татарского населения занимается этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондоСпорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнирКапремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работыЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Министерство спорта Республики Крым выступило инициатором признания крымско-татарской борьбы "Куреш" национальным видом спорта Российской Федерации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов.
"Для этого министр спорта республики ездила в Москву, в Министерство спорта Российской Федерации, подала документы, сейчас они на рассмотрении. Если все будет нормально, в 2026 году "Куреш" станет национальным видом спорта. Их 8 в России, это будет 9-й", - сказал Османов.
Крымские спортсмены выиграли
половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых.
Ежегодный Всероссийский турнир проходит уже в седьмой раз. Однако у организаторов большие планы - соревнования хотят вывести на международный уровень, заявил президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.
"Сейчас проводим переговоры, чтобы выйти на хорошую тенденцию, на увеличение, и хотим присвоить соревнованиям статус международных. Если нам пойдут на встречу, то будем в Крыму проводить международные соревнования имени Рустама Владимировича Казакова", - сообщил Кадыров.
Как сообщалось ранее, большое количество крымско-татарского населения занимается
этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации.
