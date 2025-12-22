https://crimea.ria.ru/20251222/krymskaya-borba-kuresh-stanet-esche-odnim-natsionalnym-vidom-sporta-1151883330.html

Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта

Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта

Министерство спорта Республики Крым выступило инициатором признания крымско-татарской борьбы "Куреш" национальным видом спорта Российской Федерации. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T18:03

2025-12-22T18:03

2025-12-22T18:03

борьба куреш

спорт

крым

новости крыма

минспорта крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110475/64/1104756447_0:115:2208:1357_1920x0_80_0_0_1d265d469767d893409601d61e4d7f92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Министерство спорта Республики Крым выступило инициатором признания крымско-татарской борьбы "Куреш" национальным видом спорта Российской Федерации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель министра спорта Крыма Шериф Османов."Для этого министр спорта республики ездила в Москву, в Министерство спорта Российской Федерации, подала документы, сейчас они на рассмотрении. Если все будет нормально, в 2026 году "Куреш" станет национальным видом спорта. Их 8 в России, это будет 9-й", - сказал Османов.Крымские спортсмены выиграли половину наград на Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах "Куреш", которые проходили накануне в Симферополе. Всего борцы завоевали 12 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых.Ежегодный Всероссийский турнир проходит уже в седьмой раз. Однако у организаторов большие планы - соревнования хотят вывести на международный уровень, заявил президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.Как сообщалось ранее, большое количество крымско-татарского населения занимается этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондоСпорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнирКапремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работыЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борьба куреш, спорт, крым, новости крыма, минспорта крыма