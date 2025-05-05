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Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта
Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта
Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T16:17
2025-05-05T16:17
2025-05-05T16:35
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КЕРЧЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым."Кухня" ареныДворец зимних видов спорта рассчитан на 700 спортсменов. Тренировки уже идут. Будущих чемпионов учат мастера из разных городов России.Спорткомплекс построили с нуля менее чем за год. Фундамент заложили в чистой холмистой местности одного из спальных микрорайонов.Все конструкции – модульного типа. Длина комплекса – 100 метров, ширина – около 40. Ледовый дворец состоит из двух частей: двухэтажного административно-бытового комплекса (АБК), в котором есть тренировочные залы, раздевалки и душевые, и самой ледовой арены с трибунами на 1000 мест.Три зимних направления"Когда мы заложили строительство, многие не верили, что у нас получится. Но прошел год, и вот мы стоим здесь, а на поле уже занимаются дети", – рассказал заслуженный мастер спорта России, инвестор проекта Илья Авербух.Дворец проектировали под занятия тремя видами спорта, а именно – фигурным катанием, хоккеем и керлингом. Причем отделение керлинга появилось на полуострове впервые.Ледовый дворец открыт для каждого. Одновременно на площадке смогут работать до 120 спортсменов. Но в первую очередь на этой площадке будут заниматься воспитанники школы зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха.Олимпийский приростЭто третий ледовый каток на полуострове, построенный при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова. Спорткомплексы уже работают в Симферополе и в поселке Уютное под Евпаторией.Рядом с ледовым дворцом в Керчи может появиться баскетбольная площадка. Также в планах на будущий год открыть в городе-герое плавательный бассейн. Его планируют запустить до 1 июня 2026 года, добавил глава Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный комплекс открылся в СевастополеВ Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплексСпортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
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керчь, спорт, хоккей, фигурное катание, сергей аксенов, илья авербух, общество, новости крыма, крым, феодосия, ялта, алушта
Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта
Школу зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха открыли в Керчи
16:17 05.05.2025 (обновлено: 16:35 05.05.2025) КЕРЧЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин.
Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым
.
"Кухня" арены
Дворец зимних видов спорта рассчитан на 700 спортсменов. Тренировки уже идут. Будущих чемпионов учат мастера из разных городов России.
Спорткомплекс построили с нуля менее чем за год. Фундамент заложили в чистой холмистой местности одного из спальных микрорайонов.
Все конструкции – модульного типа. Длина комплекса – 100 метров, ширина – около 40. Ледовый дворец состоит из двух частей: двухэтажного административно-бытового комплекса (АБК), в котором есть тренировочные залы, раздевалки и душевые, и самой ледовой арены с трибунами на 1000 мест.
"В городе-герое Керчи 700 ребят будут заниматься бесплатно. Мы посмотрим, как еще можно будет оказать материальную помощь ребятам, – это форма, снаряжение. Отмечу, что бюджетных денег в этом проекте нет. Все сделано за счет инвестора", – заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Три зимних направления
"Когда мы заложили строительство, многие не верили, что у нас получится. Но прошел год, и вот мы стоим здесь, а на поле уже занимаются дети", – рассказал заслуженный мастер спорта России, инвестор проекта Илья Авербух.
Дворец проектировали под занятия тремя видами спорта, а именно – фигурным катанием, хоккеем и керлингом. Причем отделение керлинга появилось на полуострове впервые.
"Дорожка для керлинга соответствует всем международным требованиям. Керченская команда уже набрана, дети набраны. Следующий этап – проведение здесь всероссийских и международных соревнований", – сообщил президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв.
Ледовый дворец открыт для каждого. Одновременно на площадке смогут работать до 120 спортсменов. Но в первую очередь на этой площадке будут заниматься воспитанники школы зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха.
"Это момент объединения. Это момент, когда страна переживает сложное время. Но глава республики стратегически мыслит и видит. И продолжаются возведения спортивных объектов для детей несмотря ни на что. И это наша сила, это наша уверенность, и это наша победа", – сказал Илья Авербух.
Олимпийский прирост
Это третий ледовый каток на полуострове, построенный при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова. Спорткомплексы уже работают в Симферополе и в поселке Уютное под Евпаторией.
"Также каток должен быть на севере Крыма, ну и по крупным городам – в Феодосии, Ялте, Алуште – тоже будет это востребовано. Все со временем", – заявил Сергей Аксенов.
Рядом с ледовым дворцом в Керчи может появиться баскетбольная площадка. Также в планах на будущий год открыть в городе-герое плавательный бассейн. Его планируют запустить до 1 июня 2026 года, добавил глава Крыма.
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