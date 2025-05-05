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Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта

Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта

Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T16:17

2025-05-05T16:17

2025-05-05T16:35

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КЕРЧЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Дворец зимних видов спорта открыли в Керчи – это самый крупный ледовый комплекс в Крыму. Под его сводами будут собираться до 1000 зрителей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым."Кухня" ареныДворец зимних видов спорта рассчитан на 700 спортсменов. Тренировки уже идут. Будущих чемпионов учат мастера из разных городов России.Спорткомплекс построили с нуля менее чем за год. Фундамент заложили в чистой холмистой местности одного из спальных микрорайонов.Все конструкции – модульного типа. Длина комплекса – 100 метров, ширина – около 40. Ледовый дворец состоит из двух частей: двухэтажного административно-бытового комплекса (АБК), в котором есть тренировочные залы, раздевалки и душевые, и самой ледовой арены с трибунами на 1000 мест.Три зимних направления"Когда мы заложили строительство, многие не верили, что у нас получится. Но прошел год, и вот мы стоим здесь, а на поле уже занимаются дети", – рассказал заслуженный мастер спорта России, инвестор проекта Илья Авербух.Дворец проектировали под занятия тремя видами спорта, а именно – фигурным катанием, хоккеем и керлингом. Причем отделение керлинга появилось на полуострове впервые.Ледовый дворец открыт для каждого. Одновременно на площадке смогут работать до 120 спортсменов. Но в первую очередь на этой площадке будут заниматься воспитанники школы зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха.Олимпийский приростЭто третий ледовый каток на полуострове, построенный при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова. Спорткомплексы уже работают в Симферополе и в поселке Уютное под Евпаторией.Рядом с ледовым дворцом в Керчи может появиться баскетбольная площадка. Также в планах на будущий год открыть в городе-герое плавательный бассейн. Его планируют запустить до 1 июня 2026 года, добавил глава Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный комплекс открылся в СевастополеВ Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплексСпортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, спорт, хоккей, фигурное катание, сергей аксенов, илья авербух, общество, новости крыма, крым, феодосия, ялта, алушта