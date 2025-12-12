Рейтинг@Mail.ru
Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир
Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир
В Крыму впервые пройдет "Кубок памяти павших бойцов спецназа и СВО". Главное отличие турнира этого года – интеграция полноконтактного боя с... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму впервые пройдет "Кубок памяти павших бойцов спецназа и СВО". Главное отличие турнира этого года – интеграция полноконтактного боя с военно-патриотическими дисциплинами. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель проекта, военный корреспондент Ольга Самойло.По ее словам, в основе проекта – идея совместить спортивное единоборство и прикладные навыки, характерные для подготовки бойцов.Отбор команд и рост интересаПолковник внутренней службы, участник боевых действий в Чечне, начальник спецназа ГУФСИН России по Москве Борис Николаев подчеркнул, что турнир уже вызывает интерес в регионах. По его словам, многие команды, которые хотели участвовать в текущем году, не прошли отбор – что говорит о высоких требованиях проекта и его стремительном развитии.Он отметил, что растущий интерес связан именно с уникальностью формата и возможностью для участников испытать себя комплексно."Слово "патриотические" – это значит любящий свою Родину, помнящий своих героев, помнящий свою историю. А "военный" – значит дисциплинированный, сильный, стойкий. Надеюсь, ребята покажут все свои лучшие качества, как на ринге, так и на соревнованиях по патриотическим дисциплинам", – подчеркнул он.Турнир как толчок личного развитияСпортивный промоутер международного уровня Владимир Хрюнов подчеркнул, что турнир становится точкой роста для тех, кто готов работать над собой ежедневно."Человек, который принял решение участвовать, должен каждый день что-то делать: подтягиваться, отжиматься, двигаться, думать. Все это вместе – большая точка роста", – подчеркнул он.По словам Хрюнова, проект уже сейчас формирует огромную аудиторию – по его оценке, за турниром будут наблюдать миллионы зрителей. Он считает, что кубок способен вырасти в общероссийское движение, объединяющее спортсменов, инструкторов и всех, кому близка идея сочетания спорта и патриотического воспитания.Особая атмосфера: полевая кухня и армейский бытОрганизаторы также уделили внимание атмосфере турнира. Элементом проекта станет полноценная полевая кухня, которую обеспечат представители Севастополя."Все участники и гости смогут отведать прекрасной гречневой каши с тушенкой, попить чаю и насладиться работой поваров полевой кухни", – добавила она."Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальной военной операции" – военно-патриотическое мероприятие для детей от 13 до 17 лет. Программа включает в себя прохождение различных полос препятствий, демонстрация навыков боевой подготовки. Турнир проходит 4 раза в год и всегда в Москве или Московской области. В 2025 году соревнование впервые проводится в Крыму. Принят участие в республике собрались десятки ребят со всей страны, из исторических регионов и даже из Беларуси.
Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир

Крымчан ждет уникальное соревнование – спорт и военные дисциплины в одном турнире

14:39 12.12.2025
 
© Пресс-служба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии РФ"Кубок памяти павших бойцов спецназа и СВО".
Кубок памяти павших бойцов спецназа и СВО.
© Пресс-служба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму впервые пройдет "Кубок памяти павших бойцов спецназа и СВО". Главное отличие турнира этого года – интеграция полноконтактного боя с военно-патриотическими дисциплинами. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель проекта, военный корреспондент Ольга Самойло.
По ее словам, в основе проекта – идея совместить спортивное единоборство и прикладные навыки, характерные для подготовки бойцов.
"Эволюция спорта, которая происходит, – это интеграция полноконтактного боя и военно-патриотических дисциплин. Это что-то новое, что не похоже на другие турниры. Участник может испытать себя и в спортивных схватках, и в военно-патриотических навыках, и при этом получить эмоции в двойном масштабе", – отметила Самойло.

Отбор команд и рост интереса

Полковник внутренней службы, участник боевых действий в Чечне, начальник спецназа ГУФСИН России по Москве Борис Николаев подчеркнул, что турнир уже вызывает интерес в регионах. По его словам, многие команды, которые хотели участвовать в текущем году, не прошли отбор – что говорит о высоких требованиях проекта и его стремительном развитии.
Он отметил, что растущий интерес связан именно с уникальностью формата и возможностью для участников испытать себя комплексно.
"Слово "патриотические" – это значит любящий свою Родину, помнящий своих героев, помнящий свою историю. А "военный" – значит дисциплинированный, сильный, стойкий. Надеюсь, ребята покажут все свои лучшие качества, как на ринге, так и на соревнованиях по патриотическим дисциплинам", – подчеркнул он.

Турнир как толчок личного развития

Спортивный промоутер международного уровня Владимир Хрюнов подчеркнул, что турнир становится точкой роста для тех, кто готов работать над собой ежедневно.
"Человек, который принял решение участвовать, должен каждый день что-то делать: подтягиваться, отжиматься, двигаться, думать. Все это вместе – большая точка роста", – подчеркнул он.
По словам Хрюнова, проект уже сейчас формирует огромную аудиторию – по его оценке, за турниром будут наблюдать миллионы зрителей. Он считает, что кубок способен вырасти в общероссийское движение, объединяющее спортсменов, инструкторов и всех, кому близка идея сочетания спорта и патриотического воспитания.

Особая атмосфера: полевая кухня и армейский быт

Организаторы также уделили внимание атмосфере турнира. Элементом проекта станет полноценная полевая кухня, которую обеспечат представители Севастополя.
"Все участники и гости смогут отведать прекрасной гречневой каши с тушенкой, попить чаю и насладиться работой поваров полевой кухни", – добавила она.
"Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальной военной операции" – военно-патриотическое мероприятие для детей от 13 до 17 лет. Программа включает в себя прохождение различных полос препятствий, демонстрация навыков боевой подготовки. Турнир проходит 4 раза в год и всегда в Москве или Московской области. В 2025 году соревнование впервые проводится в Крыму. Принят участие в республике собрались десятки ребят со всей страны, из исторических регионов и даже из Беларуси.
