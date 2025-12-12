https://crimea.ria.ru/20251212/vosstanie-mashin-blizko-v-evrope-predskazali-voynu-lyudey-s-robotami-1151624190.html
Восстание машин близко: в Европе предсказали войну людей с роботами
Восстание машин близко: в Европе предсказали войну людей с роботами - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Восстание машин близко: в Европе предсказали войну людей с роботами
В Европе к 2035 году могут начаться конфликты между людьми и роботами, напоминающие сценарии научно-фантастических фильмов. Соответствующий доклад представила Полицейская служба Евросоюза (Европол)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Европе к 2035 году могут начаться конфликты между людьми и роботами, напоминающие сценарии научно-фантастических фильмов. Соответствующий доклад представила Полицейская служба Евросоюза (Европол), пишет британская газета The Daily Telegraph.Специалисты Европола описывают общество, где роботы станут "неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе, бесшумно перемещаясь по торговым центрам, доставляя посылки в квартиры и убирая платформы общественного транспорта по ночам".При этом люди из неблагополучных районов городов, потерявшие работу вследствие замены их "умными" механизмами, будут выходить на протесты, выражая свое недовольство и "избивая роботов", говорится в докладе.В одном из самых тревожных прогнозов говорится, что киберпреступники могут взламывать роботов-помощников с искусственным интеллектом и перепрограммировать их на сбор информации или совершение преступлений.Террористы, по оценкам Европола, могут использовать компактные дроны с искусственным интеллектом для атак на городскую инфраструктуру. Для противодействия этим угрозам полиции, возможно, придется вооружиться специальным оружием, таким как "пушки для заморозки роботов" и "наносетевые гранаты".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Восстание машин близко: в Европе предсказали войну людей с роботами
В Европе к 2035 году может начаться война между людьми и роботами – Европол
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым
. В Европе к 2035 году могут начаться конфликты между людьми и роботами, напоминающие сценарии научно-фантастических фильмов. Соответствующий доклад представила Полицейская служба Евросоюза (Европол), пишет британская газета
The Daily Telegraph.
Специалисты Европола описывают общество, где роботы станут "неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе, бесшумно перемещаясь по торговым центрам, доставляя посылки в квартиры и убирая платформы общественного транспорта по ночам".
При этом люди из неблагополучных районов городов, потерявшие работу вследствие замены их "умными" механизмами, будут выходить на протесты, выражая свое недовольство и "избивая роботов", говорится в докладе.
"В этой напряженной обстановке даже незначительные происшествия, такие как неправильное назначение роботом лекарства в больнице, раздуваются до масштабов национальных скандалов, подпитывая популистские призывы "ставить интересы людей на первое место", – приводит газета выдержку из документа.
В одном из самых тревожных прогнозов говорится, что киберпреступники могут взламывать роботов-помощников с искусственным интеллектом и перепрограммировать их на сбор информации или совершение преступлений.
"В будущем эмпатические способности социальных роботов могут быть использованы преступниками и террористами для различных злонамеренных действий", — говорится в отчете.
Террористы, по оценкам Европола, могут использовать компактные дроны с искусственным интеллектом для атак на городскую инфраструктуру. Для противодействия этим угрозам полиции, возможно, придется вооружиться специальным оружием, таким как "пушки для заморозки роботов" и "наносетевые гранаты".
