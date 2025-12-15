https://crimea.ria.ru/20251215/ot--6-do-8-i-dozhd-so-snegom-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1151650563.html
От -6 до +8 и дождь со снегом: погода в Крыму в понедельник
От -6 до +8 и дождь со снегом: погода в Крыму в понедельник
В понедельник циклон с северо-запада принесет на полуостров ненастную погоду. Ночью дождь, мокрый снег, в горах снег, днем местами небольшой дождь, в горах...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В понедельник циклон с северо-запада принесет на полуостров ненастную погоду. Ночью дождь, мокрый снег, в горах снег, днем местами небольшой дождь, в горах снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, мокрый снег, днем местами небольшой дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +2...+4 градуса.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, днем от +3 до +8.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В понедельник циклон с северо-запада принесет на полуостров ненастную погоду. Ночью дождь, мокрый снег, в горах снег, днем местами небольшой дождь, в горах снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов, в горах -1…-6, днем на ЮБК до +8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, мокрый снег, днем местами небольшой дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +2...+4 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, днем от +3 до +8.
