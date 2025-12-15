Рейтинг@Mail.ru
От -6 до +8 и дождь со снегом: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.12.2025
От -6 до +8 и дождь со снегом: погода в Крыму в понедельник
От -6 до +8 и дождь со снегом: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 15.12.2025
От -6 до +8 и дождь со снегом: погода в Крыму в понедельник
В понедельник циклон с северо-запада принесет на полуостров ненастную погоду. Ночью дождь, мокрый снег, в горах снег, днем местами небольшой дождь, в горах... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В понедельник циклон с северо-запада принесет на полуостров ненастную погоду. Ночью дождь, мокрый снег, в горах снег, днем местами небольшой дождь, в горах снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, мокрый снег, днем местами небольшой дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +2...+4 градуса.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, днем от +3 до +8.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
погода, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, феодосия, алушта, судак, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
От -6 до +8 и дождь со снегом: погода в Крыму в понедельник

В Крым в понедельник циклон принесет ненастную погоду с дождем и снегом

00:00 15.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМокрый снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В понедельник циклон с северо-запада принесет на полуостров ненастную погоду. Ночью дождь, мокрый снег, в горах снег, днем местами небольшой дождь, в горах снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов, в горах -1…-6, днем на ЮБК до +8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, мокрый снег, днем местами небольшой дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +2...+4 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, днем от +3 до +8.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тучи над морем
Вчера, 20:32Радио "Спутник в Крыму"
Холодный фронт со снегом против антициклона: погода в Крыму на неделю
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаЕвпаторияФеодосияАлуштаСудакКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрым
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
