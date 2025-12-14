https://crimea.ria.ru/20251214/zemletryasenie-v-sevastopole-i-okhrana-krymskogo-mosta-glavnoe-za-den-1151658934.html

Землетрясение в Севастополе и охрана Крымского моста: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе зафиксирована новая серия подземных толчков. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков объяснил, почему у Киева не получится вернуть Крым. Охрану Крымского моста усилят к Новому году. Поезда крымского направления задерживаются. Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Серия подземных толчков в СевастополеАктивизация очага землетрясения фиксируется в Черном море в районе Севастополя третий день, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь."С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем. Сейсмические события сопровождаются рядом афтершоков с магнитудой до 1.8. Общее количество землетрясений этой группы, кроме двух основных, на сегодня составляет порядка 27", – сказала Бондарь.Провальные мечты Зеленского о возвращении КрымаПомощник президента России Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что уверен: главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о возврате Крыма Украине и вступлении в НАТО."Ничего из этого у него (Зеленского – ред.) не получится. Насчет Крыма – это железобетонно, 1 000 000%, что не получится. А насчет НАТО – я думаю – тоже 1 000 000%, что не получится", – сказал Ушаков.Охрану Крымского моста усилят у праздникамВ преддверии новогодних и рождественских каникул меры охраны моста будут усилены."На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены", – сообщает пресс-служба правительства России.Поезда крымского направления задерживаютсяО задержке поездов крымского направления компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" начала информировать с девяти утра воскресенья. Еще через два часа ситуация незначительно, но изменилась. В пути следования к обеду и вечеру воскресенья задерживались три поезда "Таврия".Развитие транспортной системы в КрымуГлава российского Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров.Министр транспорта проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов в регионе и встретился с главой РК Сергеем Аксеновым."Крым – важный транспортно-логистический узел юга России. Наша совместная задача с руководством республики – обеспечить стабильное и системное развитие транспортной системы в регионе", – обозначил Никитин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

