Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Севастополе и охрана Крымского моста: главное за день - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251214/zemletryasenie-v-sevastopole-i-okhrana-krymskogo-mosta-glavnoe-za-den-1151658934.html
Землетрясение в Севастополе и охрана Крымского моста: главное за день
Землетрясение в Севастополе и охрана Крымского моста: главное за день - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Землетрясение в Севастополе и охрана Крымского моста: главное за день
В Севастополе зафиксирована новая серия подземных толчков. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков объяснил, почему у Киева не получится вернуть РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T21:34
2025-12-14T21:34
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48120ccda2da7dc1484ba44cc4c8bed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе зафиксирована новая серия подземных толчков. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков объяснил, почему у Киева не получится вернуть Крым. Охрану Крымского моста усилят к Новому году. Поезда крымского направления задерживаются. Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Серия подземных толчков в СевастополеАктивизация очага землетрясения фиксируется в Черном море в районе Севастополя третий день, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь."С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем. Сейсмические события сопровождаются рядом афтершоков с магнитудой до 1.8. Общее количество землетрясений этой группы, кроме двух основных, на сегодня составляет порядка 27", – сказала Бондарь.Провальные мечты Зеленского о возвращении КрымаПомощник президента России Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что уверен: главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о возврате Крыма Украине и вступлении в НАТО."Ничего из этого у него (Зеленского – ред.) не получится. Насчет Крыма – это железобетонно, 1 000 000%, что не получится. А насчет НАТО – я думаю – тоже 1 000 000%, что не получится", – сказал Ушаков.Охрану Крымского моста усилят у праздникамВ преддверии новогодних и рождественских каникул меры охраны моста будут усилены."На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены", – сообщает пресс-служба правительства России.Поезда крымского направления задерживаютсяО задержке поездов крымского направления компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" начала информировать с девяти утра воскресенья. Еще через два часа ситуация незначительно, но изменилась. В пути следования к обеду и вечеру воскресенья задерживались три поезда "Таврия".Развитие транспортной системы в КрымуГлава российского Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров.Министр транспорта проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов в регионе и встретился с главой РК Сергеем Аксеновым."Крым – важный транспортно-логистический узел юга России. Наша совместная задача с руководством республики – обеспечить стабильное и системное развитие транспортной системы в регионе", – обозначил Никитин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251214/nachalos-ili-zakonchilos-kak-otsenit-zemletryasenie-po-pervomu-udaru-1151645611.html
https://crimea.ria.ru/20251214/peskov-prokommentiroval-prizyv-ryutte-gotovitsya-k-voyne-1151654086.html
https://crimea.ria.ru/20251214/tri-goroda-v-krymu-voshli-v-top-napravleniy-dlya-otdykha-v-2025-godu-1151597833.html
https://crimea.ria.ru/20251214/zapret-na-zvonki-iz-za-rubezha-bez-soglasiya-abonenta-initsiiruet-kabmin-rf-1151583822.html
https://crimea.ria.ru/20251214/obkhod-dzhankoya-propusknaya-sposobnost-trassy-novorossiya-vyrastet-1151654887.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94e77a2893a904e80740a2c209e341ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Землетрясение в Севастополе и охрана Крымского моста: главное за день

Землетрясение в Севастополе и усиление охраны на Крымском мосту – главное за день

21:34 14.12.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе зафиксирована новая серия подземных толчков. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков объяснил, почему у Киева не получится вернуть Крым. Охрану Крымского моста усилят к Новому году. Поезда крымского направления задерживаются. Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Серия подземных толчков в Севастополе

Активизация очага землетрясения фиксируется в Черном море в районе Севастополя третий день, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.
"С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем. Сейсмические события сопровождаются рядом афтершоков с магнитудой до 1.8. Общее количество землетрясений этой группы, кроме двух основных, на сегодня составляет порядка 27", – сказала Бондарь.
Запись сейсмической активности
07:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару

Провальные мечты Зеленского о возвращении Крыма

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что уверен: главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о возврате Крыма Украине и вступлении в НАТО.
"Ничего из этого у него (Зеленского – ред.) не получится. Насчет Крыма – это железобетонно, 1 000 000%, что не получится. А насчет НАТО – я думаю – тоже 1 000 000%, что не получится", – сказал Ушаков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
13:45
Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне

Охрану Крымского моста усилят у праздникам

В преддверии новогодних и рождественских каникул меры охраны моста будут усилены.
"На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены", – сообщает пресс-служба правительства России.
Ялта
08:41
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году

Поезда крымского направления задерживаются

О задержке поездов крымского направления компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" начала информировать с девяти утра воскресенья. Еще через два часа ситуация незначительно, но изменилась. В пути следования к обеду и вечеру воскресенья задерживались три поезда "Таврия".
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
17:17Радио "Спутник в Крыму"
Запрет на звонки из-за рубежа без согласия абонента инициирует Кабмин РФ

Развитие транспортной системы в Крыму

Глава российского Минтранса Андрей Никитин оценил развитие транспортной системы в Крыму во время рабочей поездки на полуостров.
Министр транспорта проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов в регионе и встретился с главой РК Сергеем Аксеновым.
"Крым – важный транспортно-логистический узел юга России. Наша совместная задача с руководством республики – обеспечить стабильное и системное развитие транспортной системы в регионе", – обозначил Никитин.
Открылся участок трассы Новороссия от Новоазовска до Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
15:56
Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из Крыма
22:21В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения
22:03Крымский мост: оперативная информация об очередях к вечеру воскресенья
21:48Самые необычные и красивые новогодние елки мира – ФОТО
21:34Землетрясение в Севастополе и охрана Крымского моста: главное за день
21:22Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены
21:04За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ
20:42Генассамблея FIDE поддержала полный и частичный допуск России к турнирам
20:32Холодный фронт со снегом против антициклона: погода в Крыму на неделю
20:05Задержка поездов крымского направления: актуальная информация к вечеру
19:51Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
19:17Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
18:48Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья
18:22Новогодний шопинг: как распознать некачественные товары
17:55Кто и как должен вывозить опавшую листву из дворов Крыма
17:3727 землетрясений: под Севастополем фиксируется активизация очага
17:17Запрет на звонки из-за рубежа без согласия абонента инициирует Кабмин РФ
16:52Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд
16:34Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе
16:16Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России
Лента новостейМолния