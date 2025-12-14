Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
212 дополнительных постов: охрану Крымского моста усилят к Новому году
212 дополнительных постов: охрану Крымского моста усилят к Новому году
212 дополнительных постов: охрану Крымского моста усилят к Новому году
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. Об этом сообщает правительство России.
2025-12-14T13:54
2025-12-14T13:54
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
тамань
керчь
керченский пролив
пункты пропуска
новости
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. Об этом сообщает правительство России."На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены", - говорится в сообщении.По информации Минтранса, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
тамань
керчь
керченский пролив
крымский мост, крым, новости крыма, тамань, керчь, керченский пролив, пункты пропуска, новости, транспорт
212 дополнительных постов: охрану Крымского моста усилят к Новому году

Перед Новым годом усилят меры охраны Крымского моста - Минтранс России

13:54 14.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. Об этом сообщает правительство России.
"На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены", - говорится в сообщении.
По информации Минтранса, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаТаманьКерчьКерченский проливПункты пропускаНовостиТранспорт
 
