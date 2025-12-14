https://crimea.ria.ru/20251214/212-dopolnitelnykh-postov-okhranu-krymskogo-mosta-usilyat-k-novomu-godu-1151654253.html
212 дополнительных постов: охрану Крымского моста усилят к Новому году
2025-12-14T13:54
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
тамань
керчь
керченский пролив
пункты пропуска
новости
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. Об этом сообщает правительство России."На автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи работают стационарные радиометрические комплексы, в которых способны досматриваться до 1150 машин в час. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены", - говорится в сообщении.По информации Минтранса, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
