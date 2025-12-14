https://crimea.ria.ru/20251214/kto-i-kak-dolzhen-vyvozit-opavshuyu-listvu-iz-dvorov-kryma--1151529290.html

Кто и как должен вывозить опавшую листву из дворов Крыма

2025-12-14T17:55

радио "спутник в крыму"

крым

анатолий петров

ано "жкх контроль республики крым"

жкх крыма и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151357589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44f1e5546ee4a8a00b3da9be380957e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Вопрос вывоза опавший листвы из дворов в частном жилом секторе в Крыму до конца не решен, учитывая изменения в законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.Раньше вывоз растительных отходов как твердых коммунальных (ТКО), в том числе веток и листьев, осуществлялся оператором, и вопросов, куда деть мешки с собранной во дворе сухой листвой, не возникало, сказал Петров.При этом на вопрос, куда же можно их вывозить, если сюда нельзя, адекватного реалиям ответа пока не найдено, сказал Петров."Ответ, который сейчас дается: каждый может заказать контейнер, так называемую лодку. И эту "семикубовку" вам привезут, если вы живете в частном доме, чтобы в эту емкость вы складировали свои ветки. Но мы понимаем, что население не будет этого делать. И эти отходы все равно появятся на наших улицах", – считает собеседник.Некоторые жители частного сектора и собственники дач иногда решаются сжигать листву на участках, но делать это категорически запрещено, потому что это отравление нашей окружающей среды и большой вред, подчеркнул директор предприятия.Таким образом, вопрос о вывозе веток и листьев в осенне-зимний сезон в Крыму остается открытым и требует принятия дополнительных решений. "Этот вопрос пока что, я считаю, не доработан, нет конкретики", – сказал Петров.А пока необходимых документов для ясности и решения этой проблемы не принято, он советует использовать для утилизации листвы компостную яму, которую каждый владелец земли может сделать на своем участке."Это единственный пока что, наверное, приемлемый выход – компостирование", – сказал специалист.Что касается уборки листвы во дворах многоквартирных домов (МКД), то здесь, по его словам, этим вопросом должны заниматься управляющие организации.Ранее директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и его заместитель Олег Бышук рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму" о том, как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году.

крым

2025

Новости

