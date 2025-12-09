Рейтинг@Mail.ru
Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251209/kak-izmenitsya-stoimost-uslug-upravlyayuschikh-kompaniy-v-2026-godu-1151517927.html
Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10 – 12%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T15:43
2025-12-09T16:29
радио "спутник в крыму"
жкх крыма и севастополя
цены и тарифы
анатолий петров
олег бышук
ано "жкх контроль республики крым"
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/32/1114743217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdd376a45c700b6bc7449e0bac196dfe.jpg
Что будет с ценами на услуги ЖКХ в 2026 году
Что будет с ценами на услуги ЖКХ в 2026 году
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10 – 12%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредили директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и его заместитель Олег Бышук.По словам Бышука, самое главное изменение в работе ЖКХ, которое с 1 января коснется всех крымчан, как и всех россиян, связано с новшествами в системе налогообложения."Это и изменение в налоговой системе для управляющих организаций, ТСН и ЖСК. Теперь, если доход организации за год будет превышать 20 миллионов рублей, – а это большинство всех управляющих организаций, работающих на рынке, – то будет НДС 5%", – сказал Бышук.Кроме того, расходы компаний увеличатся в связи с повышением с 2026 года МРОТ, поскольку заработная плата сотрудников привязана к этому показателю. При этом управляющие компании лишатся льгот по страховым взносам за сотрудников, которые выплачиваются в социальные фонды, в том числе в пенсионный, добавил он.По мнению Бышука, тарифы управляющих компаний могут вырасти "существенно", ведь все расходы начнут включать в стоимость услуг.Таким образом, чтобы взаимодействие с управляющими организациями продолжалось и необходимые работы проводились, собственникам жилья необходимо будет провести собрания и принять решение об актуализации размера оплаты услуг, подчеркнул он.22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиянПо словам Анатолия Петрова, собственники, конечно, могут не согласиться принимать решение о повышении оплаты, однако следует понимать, что в этом случае управляющие компании вправе отказаться выполнять определенный объем работ, ведь их отчисления государству обязательные, и они вырастут."Значит, убудет в чем? В проведении работ, то есть меньше услуг будет оказываться дому. Поэтому важно, чтобы собственники были сознательными", – сказал Петров.При этом он отметил, что "есть перечень минимальных работ, который утвержден правительством Российской Федерации, и его никто не имеет права сокращать".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма Иноагентов в России лишили налоговых льгот
https://crimea.ria.ru/20251201/vygovory-i-uvolnenie-v-krymu-idut-proverki-inspektsii-po-zhilnadzoru-1151327377.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/32/1114743217_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_b58ce9fab68a87318ce880b7b60c63fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх крыма и севастополя, цены и тарифы, анатолий петров, олег бышук, ано "жкх контроль республики крым", крым, новости крыма
Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году

Тарифы управляющих компаний в 2026 году могут вырасти до 12%

15:43 09.12.2025 (обновлено: 16:29 09.12.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10 – 12%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредили директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и его заместитель Олег Бышук.
Что будет с ценами на услуги ЖКХ в 2026 году
15:43
По словам Бышука, самое главное изменение в работе ЖКХ, которое с 1 января коснется всех крымчан, как и всех россиян, связано с новшествами в системе налогообложения.
"Это и изменение в налоговой системе для управляющих организаций, ТСН и ЖСК. Теперь, если доход организации за год будет превышать 20 миллионов рублей, – а это большинство всех управляющих организаций, работающих на рынке, – то будет НДС 5%", – сказал Бышук.
Кроме того, расходы компаний увеличатся в связи с повышением с 2026 года МРОТ, поскольку заработная плата сотрудников привязана к этому показателю. При этом управляющие компании лишатся льгот по страховым взносам за сотрудников, которые выплачиваются в социальные фонды, в том числе в пенсионный, добавил он.
По мнению Бышука, тарифы управляющих компаний могут вырасти "существенно", ведь все расходы начнут включать в стоимость услуг.
"Примерно на 12% будет увеличение размера оплаты в виде тех издержек, которые будет обязана теперь платить управляющая организация для перечисления в бюджет по закону", – сказал Бышук.
Таким образом, чтобы взаимодействие с управляющими организациями продолжалось и необходимые работы проводились, собственникам жилья необходимо будет провести собрания и принять решение об актуализации размера оплаты услуг, подчеркнул он.
22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
По словам Анатолия Петрова, собственники, конечно, могут не согласиться принимать решение о повышении оплаты, однако следует понимать, что в этом случае управляющие компании вправе отказаться выполнять определенный объем работ, ведь их отчисления государству обязательные, и они вырастут.
"Значит, убудет в чем? В проведении работ, то есть меньше услуг будет оказываться дому. Поэтому важно, чтобы собственники были сознательными", – сказал Петров.
При этом он отметил, что "есть перечень минимальных работ, который утвержден правительством Российской Федерации, и его никто не имеет права сокращать".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма
Иноагентов в России лишили налоговых льгот
Работа с обращениями граждан
1 декабря, 17:18
Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
 
Радио "Спутник в Крыму"ЖКХ Крыма и СевастополяЦены и тарифыАнатолий ПетровОлег БышукАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
16:25Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
16:16В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
16:06В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром
15:58В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей
15:51В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах
15:43Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
15:38Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
15:17В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп
15:07Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
14:53Трамп назвал Крым очень красивым регионом с огромным потенциалом
14:4926 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за 5 часов
14:49Трамп дал совет Зеленскому
14:45Обломки БПЛА повредили автобус на трассе на Кубани
14:41Сила и победа России заключаются в ее правоте – Путин
14:37Большая Ялта частично обесточена
14:27Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
14:14Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году
14:06Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
13:57Как в Крыму формируется архив историй участников СВО
Лента новостейМолния