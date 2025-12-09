https://crimea.ria.ru/20251209/kak-izmenitsya-stoimost-uslug-upravlyayuschikh-kompaniy-v-2026-godu-1151517927.html

Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10 – 12%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредили директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров и его заместитель Олег Бышук.По словам Бышука, самое главное изменение в работе ЖКХ, которое с 1 января коснется всех крымчан, как и всех россиян, связано с новшествами в системе налогообложения."Это и изменение в налоговой системе для управляющих организаций, ТСН и ЖСК. Теперь, если доход организации за год будет превышать 20 миллионов рублей, – а это большинство всех управляющих организаций, работающих на рынке, – то будет НДС 5%", – сказал Бышук.Кроме того, расходы компаний увеличатся в связи с повышением с 2026 года МРОТ, поскольку заработная плата сотрудников привязана к этому показателю. При этом управляющие компании лишатся льгот по страховым взносам за сотрудников, которые выплачиваются в социальные фонды, в том числе в пенсионный, добавил он.По мнению Бышука, тарифы управляющих компаний могут вырасти "существенно", ведь все расходы начнут включать в стоимость услуг.Таким образом, чтобы взаимодействие с управляющими организациями продолжалось и необходимые работы проводились, собственникам жилья необходимо будет провести собрания и принять решение об актуализации размера оплаты услуг, подчеркнул он.22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиянПо словам Анатолия Петрова, собственники, конечно, могут не согласиться принимать решение о повышении оплаты, однако следует понимать, что в этом случае управляющие компании вправе отказаться выполнять определенный объем работ, ведь их отчисления государству обязательные, и они вырастут."Значит, убудет в чем? В проведении работ, то есть меньше услуг будет оказываться дому. Поэтому важно, чтобы собственники были сознательными", – сказал Петров.При этом он отметил, что "есть перечень минимальных работ, который утвержден правительством Российской Федерации, и его никто не имеет права сокращать".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма Иноагентов в России лишили налоговых льгот

крым

