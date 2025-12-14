https://crimea.ria.ru/20251214/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-k-vecheru-voskresenya-1151659281.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях к вечеру воскресенья
Перед пунктами досмотра у Крымского моста в очереди при въезде на полуостров проезда ждут 52 авто. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста в очереди при въезде на полуостров проезда ждут 52 авто. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены, сообщили в правительстве России. По информации Минтранса, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастетВ Крыму подешевели электрокарыСтроительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин
