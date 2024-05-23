https://crimea.ria.ru/20240523/aksenov-otsenil-bezopasnost-krymskogo-mosta-pered-kurortnym-sezonom-1137518905.html

Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T12:32

2024-05-23T12:32

2024-05-23T12:36

крымский мост

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."И системы ПВО, и службы на месте работают в полной боевой готовности, готовы к развитию ситуации в любом без исключения направлении – хоть с воды, хоть с моря, хоть с воздуха", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".Аксенов добавил, что в рамках предстоящего летнего курортного сезона одной из основных задач является обеспечение максимально быстрого проезда по Крымскому мосту. Этому вопросу, в частности, было посвящено недавнее совещание под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя полуострова. По заданию кураторов из Киева мужчина планировал с помощью беспилотников нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит КрымуВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, крым, туризм в крыму, пво, логистика