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Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T12:32
2024-05-23T12:36
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."И системы ПВО, и службы на месте работают в полной боевой готовности, готовы к развитию ситуации в любом без исключения направлении – хоть с воды, хоть с моря, хоть с воздуха", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".Аксенов добавил, что в рамках предстоящего летнего курортного сезона одной из основных задач является обеспечение максимально быстрого проезда по Крымскому мосту. Этому вопросу, в частности, было посвящено недавнее совещание под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя полуострова. По заданию кураторов из Киева мужчина планировал с помощью беспилотников нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит КрымуВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, крым, туризм в крыму, пво, логистика
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

Ответственные за безопасность Крымского моста готовы отразить любую атаку – Аксенов

12:32 23.05.2024 (обновлено: 12:36 23.05.2024)
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
© Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"И системы ПВО, и службы на месте работают в полной боевой готовности, готовы к развитию ситуации в любом без исключения направлении – хоть с воды, хоть с моря, хоть с воздуха", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов добавил, что в рамках предстоящего летнего курортного сезона одной из основных задач является обеспечение максимально быстрого проезда по Крымскому мосту. Этому вопросу, в частности, было посвящено недавнее совещание под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"Считаем, что будет хорошая работа, если время проезда по мосту, с момента подъезда к остановке на первом пункте досмотра, будет занимать не более одного часа. Это для нас является хорошим показателем работы всех служб. Пробуем хронометраж делать, чтобы время досмотра машины занимало от двух до четырех минут. В плане задержек или некачественных процедур на мосту вопросов у меня на данный момент нет", - отметил глава республики.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя полуострова. По заданию кураторов из Киева мужчина планировал с помощью беспилотников нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
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Крымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновНовости КрымаКрымТуризм в КрымуПВОЛогистика
 
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