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В МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту
В МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 08.05.2024
В МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту
Заявление представителя Евросоюза Петера Стано о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту является подстрекательством к терроризму. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T11:15
2024-05-08T11:15
2024-05-08T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Заявление представителя Евросоюза Петера Стано о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту является подстрекательством к терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В начале недели официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.По словам дипломата, шокирует то, что речь идет о заявлении не представителя какой-то "маргинальной политической партии или экстремистского движения", а о еврочиновнике, который говорит от имени всего Евросоюза."Недопустимые высказывания Стано доказывают, что Европейский союз выступает не просто спонсором киевского режима. Своими заявлениями он подстрекает Киев продолжать нападение на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы, магазины", - добавила официальный представитель МИД России.Захарова подчеркнула, что ЕС "становится соучастником террористической деятельности украинских неонацистов".Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мостуЗа нападением на Крымский мост последует удар возмездия – ЗахароваКрымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ
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крым, крымский мост, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), европа, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости
В МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту
Захарова назвала подстрекательством к терроризму слова Стано об ударах по Крымскому мосту
11:15 08.05.2024 (обновлено: 11:36 08.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Заявление представителя Евросоюза Петера Стано о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту является подстрекательством к терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В начале недели официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о "праве Киева на самооборону"
, отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.
"6 мая пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано сделал заявление о якобы наличия у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, "самообороны". Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет", - сказала Захарова на брифинге в среду.
По словам дипломата, шокирует то, что речь идет о заявлении не представителя какой-то "маргинальной политической партии или экстремистского движения", а о еврочиновнике, который говорит от имени всего Евросоюза.
"Недопустимые высказывания Стано доказывают, что Европейский союз выступает не просто спонсором киевского режима. Своими заявлениями он подстрекает Киев продолжать нападение на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы, магазины", - добавила официальный представитель МИД России.
Захарова подчеркнула, что ЕС "становится соучастником террористической деятельности украинских неонацистов".
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