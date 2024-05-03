https://crimea.ria.ru/20240503/ekspert-otsenil-veroyatnost-massirovannogo-udara-atacms-po-krymskomu-mostu-1137033370.html

Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту

Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту

Получив от США дальнобойные ракеты ATACMS, вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут тратить их на точечные удары, а используют концентрированно, но вряд РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T21:41

2024-05-03T21:41

2024-05-03T21:41

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Получив от США дальнобойные ракеты ATACMS, вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут тратить их на точечные удары, а используют концентрированно, но вряд целью для такой массированной атаки будет выбран Крымский мост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам Никифорова, последний пакет американской помощи для Киева в значительной степени "содержит материалы для массированной атаки". И все полученные ракеты ATACMS ВСУ могут использовать двумя способами.По его мнению, выбран будет, скорее всего, второй вариант. Причем это вряд ли будет Крымский мост, о котором так много говорят после получения американских ракет.Однако многочисленные в последнее время разговоры украинских спикеров разного уровня, их прямые заявления и намеки, а также дискуссии и публикации на тему уничтожения Крымского моста "заставляют задуматься, главная ли это цель для готовящейся большой атаки", сказал эксперт."Они так изгаляются на эту тему, как будто мост уже разрушили. Но за их спинами стоят явно не идиоты, чтобы вот так заведомо анонсировать то, что собираются делать. Что они действительно собираются – это готовиться в тиши. А вся эта кампания навязчивая – своего рода информационная завеса. Что же может стать истинной целью атаки?Понятно, что она готовится. Но высока вероятность, что будет это направлено не по Крымскому мосту", – заключил эксперт.1 марта в публичном доступе появилась аудиозапись диалога военных ФРГ, обсуждавших возможные способы атаковать Крымский мост с помощью вооружений, которые будут доступны. В середине апреля британский таблоид The Sun опубликовал подробный план с описанием возможных методов уничтожения Крымского моста, о которых рассказал директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк. До этого о таких планах немецкой газете Bild рассказал президент Украины Владимир Зеленский. О том, что Крымский мост является для ВСУ целью №1 неоднократно заявлялось и в прошлом году.Тогда же "многими сюрпризами", в том числе взрывом Крымского моста угрожал глава СБУ Василий Малюк. В 2024-м эта тема была растиражирована разными украинскими спикерами на фоне затянувшегося голосования Конгресса США за предоставление Киеву американской военной помощи и после ее одобрения.28 апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время", – написал посол.Угрозу прокомментировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, назвав Линкявичюса одной из "раболепных прибалтийских американских болонок", заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".В ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым оперативно-тактическими ракетами ATACMS, которые получили от США. Цели были сбиты, но на земле рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, об чем предупредил крымчан глава республики Сергей Аксенов. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что вооруженные силы Украины будут снова попытаться атаковать Крым с применением ATACMS. Накануне, 2 мая, постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал "список шести основных типов мостов на 2024 год", среди которых был и Крымский мост – вместо иллюстрации была пустота. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что в этой публикации нет новости, а есть лишь очередное доказательство преступного киевского режима, который "не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность".Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой – СМИ

https://crimea.ria.ru/20240503/za-napadeniem-na-krymskiy-most-posleduet-udar-vozmezdiya--zakharova--1137021983.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, андрей никифоров, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя