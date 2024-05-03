https://crimea.ria.ru/20240503/krymskiy-most-v-2022-godu-podorvali-samodelnoy-bomboy---smi-1137002594.html

Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ

Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ

Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T06:31

2024-05-03T06:31

2024-05-03T06:31

чп на крымском мосту

крымский мост

теракт

безопасность республики крым и севастополя

новости

украина

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую судебную экспертизу.По данным экспертов, которые приводит газета, основу бомбы составляло твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки. Плотный слой пленки также выступил в роли оболочки взрывного устройства. Оно сдетонировало в определенной точке маршрута."Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины "с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте", - пишет газета.Как утверждает издание, для детонации взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, "наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8".Сам детонатор, скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута" - 156-й километр участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь.Теракт на Крымском мосту в 2022-м годуТеракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.По данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда – в грузинский порт Поти, дальше – в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда – в Симферополь. По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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