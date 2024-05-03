Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240503/krymskiy-most-v-2022-godu-podorvali-samodelnoy-bomboy---smi-1137002594.html
Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ
Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ
Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T06:31
2024-05-03T06:31
чп на крымском мосту
крымский мост
теракт
безопасность республики крым и севастополя
новости
украина
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124770247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9da82418c789fe238b4e3e35174e5285.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую судебную экспертизу.По данным экспертов, которые приводит газета, основу бомбы составляло твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки. Плотный слой пленки также выступил в роли оболочки взрывного устройства. Оно сдетонировало в определенной точке маршрута."Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины "с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте", - пишет газета.Как утверждает издание, для детонации взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, "наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8".Сам детонатор, скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута" - 156-й километр участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь.Теракт на Крымском мосту в 2022-м годуТеракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.По данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда – в грузинский порт Поти, дальше – в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда – в Симферополь. По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту
крымский мост
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124770247_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_478988c444202c9a89b6e3f88085f159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп на крымском мосту, крымский мост, теракт, безопасность республики крым и севастополя, новости, украина, взрыв
Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ

"Коммерсант": Крымский мост в 2022 году подорвали бомбой мощностью в 10 тонн тротила

06:31 03.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, равной по мощности 10 тоннам тротила. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на взрывотехническую судебную экспертизу.
По данным экспертов, которые приводит газета, основу бомбы составляло твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки. Плотный слой пленки также выступил в роли оболочки взрывного устройства. Оно сдетонировало в определенной точке маршрута.
"Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины "с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте", - пишет газета.
Как утверждает издание, для детонации взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, "наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8".
Сам детонатор, скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута" - 156-й километр участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь.

Теракт на Крымском мосту в 2022-м году

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
По данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда – в грузинский порт Поти, дальше – в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда – в Симферополь. По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту
 
ЧП на Крымском мостуКрымский мостТерактБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиУкраинаВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:17В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов
06:49"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
06:31Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ
06:08Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки
00:01Какой будет погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 3 мая
23:20Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь
23:08Главные новости Крыма: 2 мая
22:56Главное за день: 2 мая
22:38Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ
22:13В Крыму стали производить больше хлеба и молока
21:44В России объявлен в розыск экс-глава СБУ
21:39Турист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздники
21:18Лондон заявил о "праве" Киева бить западным оружием по целям в России
20:57К ребенку едет реаниматолог: как работает паллиативная помощь в Крыму
20:38Передаст ли Турция Украине системы С-400 – ответ Анкары
20:22Мирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
20:06Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
19:51Введет ли Франция свои войска на Украину – мнение
19:36Путин наградил подростков за помощь людям при теракте в "Крокусе"
Лента новостейМолния