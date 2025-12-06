https://crimea.ria.ru/20251206/armiya-rossii-nanesla-udar-vozmezdiya-po-oboronke-i-energetike-ukrainy-1151454848.html
Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T12:10
2025-12-06T12:10
2025-12-06T12:19
министерство обороны рф
удары по украине
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
энергосистема украины
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.В ночь на субботу на всей территории Украины прогремели взрывы. Местные власти сообщали о повреждении критической инфраструктуры и пожарах в Киеве и области, а также в Днепропетровске, Чернигове и Виннице, Хмельницкой, Днепропетровской Одесской, Львовской, Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюХерсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывовРоссия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
украина
12:10 06.12.2025 (обновлено: 12:19 06.12.2025)