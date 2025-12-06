Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/armiya-rossii-nanesla-udar-vozmezdiya-po-oboronke-i-energetike-ukrainy-1151454848.html
Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T12:10
2025-12-06T12:19
министерство обороны рф
удары по украине
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
энергосистема украины
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.В ночь на субботу на всей территории Украины прогремели взрывы. Местные власти сообщали о повреждении критической инфраструктуры и пожарах в Киеве и области, а также в Днепропетровске, Чернигове и Виннице, Хмельницкой, Днепропетровской Одесской, Львовской, Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюХерсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывовРоссия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
https://crimea.ria.ru/20251204/rossiya-v-lyubom-sluchae-osvobodit-zanimaemye-kievom-territorii--putin-1151397786.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_282:0:2414:1599_1920x0_80_0_0_73107bdbbd9bcf07b3a9cf9f2ec7ccc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, удары по украине, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины, гиперзвуковые ракеты "кинжал", беспилотник (бпла, дрон)
Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины

Армия России "Кинжалами" разбила объекты энергетики и оборонные заводы на Украине

12:10 06.12.2025 (обновлено: 12:19 06.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ", - сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.
В ночь на субботу на всей территории Украины прогремели взрывы. Местные власти сообщали о повреждении критической инфраструктуры и пожарах в Киеве и области, а также в Днепропетровске, Чернигове и Виннице, Хмельницкой, Днепропетровской Одесской, Львовской, Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделю
Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов
Россия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
4 декабря, 10:14
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
 
Министерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУЭнергосистема УкраиныГиперзвуковые ракеты "Кинжал"Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
14:06В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
13:47Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии
13:29Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
13:13На Украине наступил блэкаут
12:59Армия России зачищает окружение ВСУ и продвигается по фронту
12:32На восстановление Курской области выделят 38 миллиардов рублей
12:10Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины
12:06Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
11:50Крымские проводники поборются за звание лучших в стране
11:35Пять беспилотников сбили над Ленинградской областью за три часа
11:23Раненная при атаке на Севастополь девочка – в крайне тяжелом состоянии
11:01Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым
10:40Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
10:13Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
10:01Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
09:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
09:26Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
09:14Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
08:45Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
Лента новостейМолния