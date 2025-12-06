https://crimea.ria.ru/20251206/armiya-rossii-nanesla-udar-vozmezdiya-po-oboronke-i-energetike-ukrainy-1151454848.html

Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины

Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Армия России нанесла удар возмездия по оборонке и энергетике Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T12:10

2025-12-06T12:10

2025-12-06T12:19

министерство обороны рф

удары по украине

украина

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

энергосистема украины

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонного и энергетического комплексов Украины, которые обеспечивают работу ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.В ночь на субботу на всей территории Украины прогремели взрывы. Местные власти сообщали о повреждении критической инфраструктуры и пожарах в Киеве и области, а также в Днепропетровске, Чернигове и Виннице, Хмельницкой, Днепропетровской Одесской, Львовской, Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пять мощных ударов нанесены по объектам Украины за неделюХерсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывовРоссия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря

https://crimea.ria.ru/20251204/rossiya-v-lyubom-sluchae-osvobodit-zanimaemye-kievom-territorii--putin-1151397786.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, удары по украине, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины, гиперзвуковые ракеты "кинжал", беспилотник (бпла, дрон)