Крымские проводники поборются за звание лучших в стране
Проводники крымских поездов вошли в финал конкурса профмастерства – перевозчик
11:50 06.12.2025 (обновлено: 11:51 06.12.2025)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Крымские проводники поборются за звание лучших в Москве
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Проводники крымских поездов "Таврия" вошли в число лучших на первом конкурсе профессионального мастерства 2025 года. Финалистов определят 11 декабря 2025 года в Москве. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Лучшими стали шесть команд. Это пары проводников обособленных подразделений компании "Гранд Сервис Экспресс" из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и поезда "ГСЭ", а также из "Российских студенческих отрядов" и Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта, которые также работают проводниками на поездах компании", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Крымские проводники поборются за звание лучших в Москве
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Крымские проводники поборются за звание лучших в Москве
В практической части соревнований лидеры продемонстрировали жюри умение провести контрольную приемку пассажирского вагона: определили неисправности и проверили комплект необходимого оборудования, а также потушили учебный пожар, рассказали в пресс-службе.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Крымские проводники поборются за звание лучших в Москве
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Крымские проводники поборются за звание лучших в Москве
"Финал конкурса состоится 11 декабря 2025 года в Москве в концертном зале "Бородино Холл". Команды покажут жюри и зрителям свои "домашние заготовки" – видеовизитки, вокальные и танцевальные номера, соревнования на лучшую шутку и многое другое", – добавили в сообщении.
Железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" впервые проводит открытый конкурс профессионального мастерства проводников пассажирских вагонов. Среди его задач – повышение знаний и компетенций поездных бригад, повышение качества обслуживания пассажиров и престижа профессии проводника, раскрытие внутреннего потенциала сотрудников компании.
Читайте также на РИА Новости Крым: