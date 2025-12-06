https://crimea.ria.ru/20251206/krymskie-provodniki-poboryutsya-za-zvanie-luchshikh-v-strane-1151454452.html

Крымские проводники поборются за звание лучших в стране

Крымские проводники поборются за звание лучших в стране - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Крымские проводники поборются за звание лучших в стране

Проводники крымских поездов "Таврия" вошли в число лучших на первом конкурсе профессионального мастерства 2025 года. Финалистов определят 11 декабря 2025 года в

2025-12-06T11:50

2025-12-06T11:50

2025-12-06T11:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Проводники крымских поездов "Таврия" вошли в число лучших на первом конкурсе профессионального мастерства 2025 года. Финалистов определят 11 декабря 2025 года в Москве. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В практической части соревнований лидеры продемонстрировали жюри умение провести контрольную приемку пассажирского вагона: определили неисправности и проверили комплект необходимого оборудования, а также потушили учебный пожар, рассказали в пресс-службе.Железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" впервые проводит открытый конкурс профессионального мастерства проводников пассажирских вагонов. Среди его задач – повышение знаний и компетенций поездных бригад, повышение качества обслуживания пассажиров и престижа профессии проводника, раскрытие внутреннего потенциала сотрудников компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дополнительных поезда назначены в Крым на Новый годРекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направленииВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет

