Два дополнительных поезда назначены в Крым на Новый год

2025-11-25T21:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Поезда в Крым на новогодние праздники пользуются большим спросом среди россиян. На сегодняшний день раскуплено уже на 10 тысяч билетов больше, чем годом ранее. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.Он отметил, что обычно продажи билетов открываются за 90 суток до даты отправления поезда. На сегодняшний день уже продано 69 тысяч билетов в Крым на период с 29 декабря по 11 января.Он отметил, что в связи с этим компания-перевозчик назначила два дополнительных поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы.Ранее Садретдинов сообщил, что для путешественников поездом на крымском направлении доступны новые услуги – пассажиры могут воспользоваться душем, а в качестве досуга предусмотрена возможность посмотреть кинотеатр в купе при помощи проектора, а также участие в шахматных турнирах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направленииВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетОткрытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

