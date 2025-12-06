https://crimea.ria.ru/20251206/ataka-vsu-na-prigraniche-i-zemletryasenie-v-sochi--glavnoe-za-den-1151460973.html

Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день

Раненную при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку спецбортом МЧС доставили в Москву. ВСУ ударили по Запорожской и Воронежской областям – есть повреждения и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Раненную при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку спецбортом МЧС доставили в Москву. ВСУ ударили по Запорожской и Воронежской областям – есть повреждения и пострадавшие. Курской области до 2027 года выделят 38 миллиардов рублей на восстановление. Крымский инклюзивный проект занял призовое место в Международной премии #МыВместе. В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1. Стамбул обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом.О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Раненую девочку из Севастополя доставили в МосквуПострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку доставили спецбортом МЧС России в Москву Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России."Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация. Борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем. В полете пациента сопровождали врачи. Помощь девочке окажут в Российской детской клинической больнице", – сказано в сообщении.Атака ВСУ на приграничье и новые регионы РФПосле атаки ВСУ на Запорожскую область в регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Позже стало известно, что пострадали еще два мирных жителя. Также в субботу сообщалось, что в Воронежская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений.На восстановление Курской области направят 38 млн рублейНа восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика до 2027 года. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров по итогам совещания по оказанию содействия региону, сказано на сайте кабмина.Инклюзивный центр из Крыма - финалист международной премииКрымский проект Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья равные возможности для творческой и социальной самореализации.Землетрясение в Сочи – подробностиЗемлетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Турция обсудила атаки в Черном море с РФ и УкраинойТурция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта. Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан."Мы обсуждали эту тему с нашими украинскими друзьями. Но не только с ними, у нас были контакты и с российской стороной. Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство. Это то, о чем мы предупреждали с самого начала. Потому что это эскалация конфликта, ее географическое расширение", – заявил Фидан, выступая на форуме в Дохе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

