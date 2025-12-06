https://crimea.ria.ru/20251206/ataka-vsu-na-prigraniche-i-zemletryasenie-v-sochi--glavnoe-za-den-1151460973.html
Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Раненную при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку спецбортом МЧС доставили в Москву. ВСУ ударили по Запорожской и Воронежской областям – есть повреждения и пострадавшие. Курской области до 2027 года выделят 38 миллиардов рублей на восстановление. Крымский инклюзивный проект занял призовое место в Международной премии #МыВместе. В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1. Стамбул обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом.О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Раненую девочку из Севастополя доставили в МосквуПострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку доставили спецбортом МЧС России в Москву Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России."Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация. Борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем. В полете пациента сопровождали врачи. Помощь девочке окажут в Российской детской клинической больнице", – сказано в сообщении.Атака ВСУ на приграничье и новые регионы РФПосле атаки ВСУ на Запорожскую область в регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Позже стало известно, что пострадали еще два мирных жителя. Также в субботу сообщалось, что в Воронежская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений.На восстановление Курской области направят 38 млн рублейНа восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика до 2027 года. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров по итогам совещания по оказанию содействия региону, сказано на сайте кабмина.Инклюзивный центр из Крыма - финалист международной премииКрымский проект Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья равные возможности для творческой и социальной самореализации.Землетрясение в Сочи – подробностиЗемлетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Турция обсудила атаки в Черном море с РФ и УкраинойТурция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта. Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан."Мы обсуждали эту тему с нашими украинскими друзьями. Но не только с ними, у нас были контакты и с российской стороной. Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство. Это то, о чем мы предупреждали с самого начала. Потому что это эскалация конфликта, ее географическое расширение", – заявил Фидан, выступая на форуме в Дохе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Раненную при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку спецбортом МЧС доставили в Москву. ВСУ ударили по Запорожской и Воронежской областям – есть повреждения и пострадавшие. Курской области до 2027 года выделят 38 миллиардов рублей на восстановление. Крымский инклюзивный проект занял призовое место в Международной премии #МыВместе. В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1. Стамбул обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом.
О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.
Раненую девочку из Севастополя доставили в Москву
Пострадавшую
при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку доставили
спецбортом МЧС России в Москву Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России.
"Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация. Борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем. В полете пациента сопровождали врачи. Помощь девочке окажут в Российской детской клинической больнице", – сказано в сообщении.
Атака ВСУ на приграничье и новые регионы РФ
После атаки ВСУ на Запорожскую область
в регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 317 абонентов. Также поврежден газопровод. На данный момент один пострадавший, мужчина 1985 года рождения, доставлен в больницу, ему оказывают помощь", - написал Балицкий в Telegram.
Позже стало известно, что пострадали еще два
мирных жителя. Также в субботу сообщалось, что в Воронежская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников
. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений.
На восстановление Курской области направят 38 млн рублей
На восстановление Курской области
из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика до 2027 года. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров по итогам совещания по оказанию содействия региону, сказано на сайте кабмина.
"В рамках первого этапа до 2027 года в федеральном бюджете для региона предусмотрены 38,2 млрд рублей. Эти средства уже доводятся, что позволяет сфокусироваться на трех основных задачах. Речь идет об обеспечении безопасности, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, а также поддержке экономики Курской области", – сказано в сообщении.
Инклюзивный центр из Крыма - финалист международной премии
Крымский проект
Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крымчанка Евгения Гарькавая стала финалисткой. Ее проект занял почетное третье место в номинации "Лидеры социальных изменений. МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.)", – написал он в Telegram.
Глава Крыма подчеркнул, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья равные возможности для творческой и социальной самореализации.
Землетрясение в Сочи – подробности
Землетрясение
магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Турция обсудила атаки в Черном море с РФ и Украиной
Турция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками
на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта. Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан.
"Мы обсуждали эту тему с нашими украинскими друзьями. Но не только с ними, у нас были контакты и с российской стороной. Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство. Это то, о чем мы предупреждали с самого начала. Потому что это эскалация конфликта, ее географическое расширение", – заявил Фидан, выступая на форуме в Дохе.
