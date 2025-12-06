Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/ataka-vsu-na-prigraniche-i-zemletryasenie-v-sochi--glavnoe-za-den-1151460973.html
Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день
Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день
Раненную при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку спецбортом МЧС доставили в Москву. ВСУ ударили по Запорожской и Воронежской областям – есть повреждения и... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T21:33
2025-12-06T21:33
главное за день
общество
новости
крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Раненную при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку спецбортом МЧС доставили в Москву. ВСУ ударили по Запорожской и Воронежской областям – есть повреждения и пострадавшие. Курской области до 2027 года выделят 38 миллиардов рублей на восстановление. Крымский инклюзивный проект занял призовое место в Международной премии #МыВместе. В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1. Стамбул обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом.О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Раненую девочку из Севастополя доставили в МосквуПострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку доставили спецбортом МЧС России в Москву Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России."Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация. Борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем. В полете пациента сопровождали врачи. Помощь девочке окажут в Российской детской клинической больнице", – сказано в сообщении.Атака ВСУ на приграничье и новые регионы РФПосле атаки ВСУ на Запорожскую область в регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Позже стало известно, что пострадали еще два мирных жителя. Также в субботу сообщалось, что в Воронежская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений.На восстановление Курской области направят 38 млн рублейНа восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика до 2027 года. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров по итогам совещания по оказанию содействия региону, сказано на сайте кабмина.Инклюзивный центр из Крыма - финалист международной премииКрымский проект Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья равные возможности для творческой и социальной самореализации.Землетрясение в Сочи – подробностиЗемлетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Турция обсудила атаки в Черном море с РФ и УкраинойТурция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта. Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан."Мы обсуждали эту тему с нашими украинскими друзьями. Но не только с ними, у нас были контакты и с российской стороной. Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство. Это то, о чем мы предупреждали с самого начала. Потому что это эскалация конфликта, ее географическое расширение", – заявил Фидан, выступая на форуме в Дохе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251206/obratnyy-effekt--udary-vsu-po-novorossiysku-povysili-stoimost-nefti-1151459739.html
https://crimea.ria.ru/20251206/ilon-mask-prizval-likvidirovat-es-i-vernut-suverenitet-ego-stranam-1151459037.html
https://crimea.ria.ru/20251206/v-turtsii-rossiyskikh-turistov-smylo-v-more-vmeste-s-avtofurgonami-1151457098.html
https://crimea.ria.ru/20251206/na-ukraine-nastupil-blekaut-1151455972.html
https://crimea.ria.ru/20251206/mirnyy-plan-ssha-po-ukraine-stal-dlya-evropy-amerikanskimi-gorkami--smi-1151454653.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e54d3493799f274e1c6324fa283fc2e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, общество, новости, крым, в мире
Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день

Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день

21:33 06.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Раненную при атаке на Севастополь 15-летнюю девочку спецбортом МЧС доставили в Москву. ВСУ ударили по Запорожской и Воронежской областям – есть повреждения и пострадавшие. Курской области до 2027 года выделят 38 миллиардов рублей на восстановление. Крымский инклюзивный проект занял призовое место в Международной премии #МыВместе. В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1. Стамбул обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом.
О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Раненую девочку из Севастополя доставили в Москву

Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку доставили спецбортом МЧС России в Москву Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России.
"Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация. Борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем. В полете пациента сопровождали врачи. Помощь девочке окажут в Российской детской клинической больнице", – сказано в сообщении.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
17:45
"Обратный эффект" – удары ВСУ по Новороссийску повысили стоимость нефти

Атака ВСУ на приграничье и новые регионы РФ

После атаки ВСУ на Запорожскую область в регионе прогремело не менее восьми взрывов, ранен мирный житель. Повреждения получил газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 317 абонентов. Также поврежден газопровод. На данный момент один пострадавший, мужчина 1985 года рождения, доставлен в больницу, ему оказывают помощь", - написал Балицкий в Telegram.

Позже стало известно, что пострадали еще два мирных жителя. Также в субботу сообщалось, что в Воронежская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА посекли фасад школы, повредили крышу АЗС и несколько частных домовладений.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
16:39
Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам

На восстановление Курской области направят 38 млн рублей

На восстановление Курской области из федерального бюджета направят более 38 миллиардов рублей в рамках первого этапа графика до 2027 года. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров по итогам совещания по оказанию содействия региону, сказано на сайте кабмина.
"В рамках первого этапа до 2027 года в федеральном бюджете для региона предусмотрены 38,2 млрд рублей. Эти средства уже доводятся, что позволяет сфокусироваться на трех основных задачах. Речь идет об обеспечении безопасности, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, а также поддержке экономики Курской области", – сказано в сообщении.
Два автофургона российских туристов смыло в море в турецком Кемере. Архивное фото
14:06
В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами

Инклюзивный центр из Крыма - финалист международной премии

Крымский проект Евгении Гарькавой "Инклюзивный центр искусств и спорта Аrt Vision" занял третье место на международной премии #МыВместе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крымчанка Евгения Гарькавая стала финалисткой. Ее проект занял почетное третье место в номинации "Лидеры социальных изменений. МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.)", – написал он в Telegram.
Глава Крыма подчеркнул, что благодаря центру в республике создается комплексная модель инклюзивного развития, обеспечивающая детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья равные возможности для творческой и социальной самореализации.
Поврежденная электроподстанция на Украине
13:13
На Украине наступил блэкаут

Землетрясение в Сочи – подробности

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
12:06
Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ

Турция обсудила атаки в Черном море с РФ и Украиной

Турция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта. Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан.
"Мы обсуждали эту тему с нашими украинскими друзьями. Но не только с ними, у нас были контакты и с российской стороной. Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство. Это то, о чем мы предупреждали с самого начала. Потому что это эскалация конфликта, ее географическое расширение", – заявил Фидан, выступая на форуме в Дохе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Главное за деньОбществоНовостиКрымВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:27В Ялте пьяный напал с ножом на двоих мужчин
21:33Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день
20:39Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
20:1619 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
19:45Европа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"
18:36Названо "Слово года - 2025"
18:11Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
18:02Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
17:45"Обратный эффект" – удары ВСУ по Новороссийску повысили стоимость нефти
17:25Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом
17:06Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
16:57В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1
16:39Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам
16:06Туристка повредила ногу в горах Крыма
15:32Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло
15:10В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
14:54Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
14:36ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
Лента новостейМолния