Туристка повредила ногу в горах Крыма
Туристка повредила ногу в горах Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Туристка повредила ногу в горах Крыма
Туристке оказали помощь в крымских горах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T16:06
2025-12-06T16:06
2025-12-06T17:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Туристке оказали помощь в крымских горах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.На выручку женщине пришли специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Спасатели прибыли в поселок Розовый и совместно с медработниками отправились к пострадавшей. Обнаружив туристку, ей оказали первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, рассказали в ведомстве.После этого женщину на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:06 06.12.2025 (обновлено: 17:29 06.12.2025)