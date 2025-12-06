Рейтинг@Mail.ru
Туристка повредила ногу в горах Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251206/turistka-povredila-nogu-v-gorakh-kryma-1151458557.html
Туристка повредила ногу в горах Крыма
Туристка повредила ногу в горах Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Туристка повредила ногу в горах Крыма
Туристке оказали помощь в крымских горах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T16:06
2025-12-06T17:29
"крым-спас"
происшествия
алушта
крым
новости крыма
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151458430_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_485fd6c6f65bc189426382050dd37e70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Туристке оказали помощь в крымских горах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.На выручку женщине пришли специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Спасатели прибыли в поселок Розовый и совместно с медработниками отправились к пострадавшей. Обнаружив туристку, ей оказали первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, рассказали в ведомстве.После этого женщину на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.
алушта
крым
Туристка повредила ногу в горах Крыма

Туристка повредила ногу в горах над Алуштой

16:06 06.12.2025 (обновлено: 17:29 06.12.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОказание помощи женщине в горно-лесной зоне городского округа Алушта
Оказание помощи женщине в горно-лесной зоне городского округа Алушта
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Туристке оказали помощь в крымских горах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.

"В районе поселка Розовый женщина оступилась и повредила ногу. Самостоятельно продолжать движение она не могла, потребовалась помощь спасателей", - говорится в сообщении.

На выручку женщине пришли специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Спасатели прибыли в поселок Розовый и совместно с медработниками отправились к пострадавшей. Обнаружив туристку, ей оказали первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, рассказали в ведомстве.
После этого женщину на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.
