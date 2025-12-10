Рейтинг@Mail.ru
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза организации вспомнил советскую киноклассику и отверг территориальные уступки... РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза организации вспомнил советскую киноклассику и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя".Последнюю фразу украинский постпред также повторил на английском языке, назвав бублик "бейглом".Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя накануне в ходе заседания Совета Безопасности констатировал, что подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики.
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино

Постпред Украины в ООН на русском языке процитировал фильм "Место встречи изменить нельзя"

07:40 10.12.2025 (обновлено: 07:41 10.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза организации вспомнил советскую киноклассику и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя".

"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам – "дырку от бублика получите вы, а не Украину", – цитирует Мельника РИА Новости.

Последнюю фразу украинский постпред также повторил на английском языке, назвав бублик "бейглом".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя накануне в ходе заседания Совета Безопасности констатировал, что подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики.
