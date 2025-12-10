https://crimea.ria.ru/20251210/zagovoril-po-russki-postpred-ukrainy-vspomnil-v-oon-sovetskoe-kino-1151537562.html
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза организации вспомнил советскую киноклассику и отверг территориальные уступки... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T07:40
2025-12-10T07:40
2025-12-10T07:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза организации вспомнил советскую киноклассику и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя".Последнюю фразу украинский постпред также повторил на английском языке, назвав бублик "бейглом".Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя накануне в ходе заседания Совета Безопасности констатировал, что подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики.
Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
Постпред Украины в ООН на русском языке процитировал фильм "Место встречи изменить нельзя"
07:40 10.12.2025 (обновлено: 07:41 10.12.2025)