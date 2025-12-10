https://crimea.ria.ru/20251210/zagovoril-po-russki-postpred-ukrainy-vspomnil-v-oon-sovetskoe-kino-1151537562.html

Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза организации вспомнил советскую киноклассику и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя".Последнюю фразу украинский постпред также повторил на английском языке, назвав бублик "бейглом".Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя накануне в ходе заседания Совета Безопасности констатировал, что подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИЗеленский не хочет уступать территории – чем это закончитсяКиев не готов обсуждать уступки территорий – Зеленский

