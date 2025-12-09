https://crimea.ria.ru/20251209/my-tochno-znaem-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-chlenstve-ukrainy-v-nato-1151536288.html

Мы точно знаем: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Мы точно знаем: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО

2025-12-09T23:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ признался в осознании того, что США не видят Украину в НАТО.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США поняли и публично признали невозможность вступления Украины в НАТО, а американский президент Дональд Трамп – необходимость решать украинский кризис на основе уважения законных интересов всех участников. В свою очередь экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев и без членства в НАТО исполняет роль тарана против России, поэтому принимать страну в состав альянса Запад не видит никакой необходимости. Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не получит гарантии безопасности в формате НАТО – ТрампСША публично исключили вступление Украины в НАТОПостпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине

