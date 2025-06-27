https://crimea.ria.ru/20250627/nas-kinuli-putin-otvetil-na-ugrozy-nato-v-adres-rossii-1147546144.html

Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России

Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России

Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T18:59

2025-06-27T18:59

2025-06-27T18:59

россия

владимир путин (политик)

нато

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политика

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новости

коллективный запад

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.Президент РФ напомнил, что после этого последовали "одна волна расширения за другой". "И нам все время говорили, что мы не должны этого бояться, нам это не угрожает. А когда мы отвечали, что мы считаем это угрозой, что нам отвечали – да вообще ничего. Но мы-то лучше знаем, что нам угрожает, а что нет. Это наше право определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут приближаться с разных сторон", – заявил президент России.Глава государства подчеркнул, что это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания.При этом Запад и сам не верит в свои заявления о мнимой угрозе России странам НАТО.23 июня президент России назвал страны, оказывающие военную помощь Украине, прямыми участниками конфликта. Он выразил обеспокоенность нарастающей международной напряженностью и отметил, что мир подводится к крайне опасной черте.Ранее Путин подчеркивал, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Он также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в ГаагеСША милитаризируют Европу для давления на Россию – мнениеЧто заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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