https://crimea.ria.ru/20250627/nas-kinuli-putin-otvetil-na-ugrozy-nato-v-adres-rossii-1147546144.html
Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России
Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России
Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T18:59
2025-06-27T18:59
2025-06-27T18:59
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владимир путин (политик)
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расширение нато
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коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.Президент РФ напомнил, что после этого последовали "одна волна расширения за другой". "И нам все время говорили, что мы не должны этого бояться, нам это не угрожает. А когда мы отвечали, что мы считаем это угрозой, что нам отвечали – да вообще ничего. Но мы-то лучше знаем, что нам угрожает, а что нет. Это наше право определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут приближаться с разных сторон", – заявил президент России.Глава государства подчеркнул, что это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания.При этом Запад и сам не верит в свои заявления о мнимой угрозе России странам НАТО.23 июня президент России назвал страны, оказывающие военную помощь Украине, прямыми участниками конфликта. Он выразил обеспокоенность нарастающей международной напряженностью и отметил, что мир подводится к крайне опасной черте.Ранее Путин подчеркивал, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Он также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в ГаагеСША милитаризируют Европу для давления на Россию – мнениеЧто заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнение
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россия, владимир путин (политик), нато, расширение нато, политика, внешняя политика, новости, коллективный запад, новости сво
Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России
Путин поговоркой ответил на заявления НАТО о мнимой угрозе России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.
"Сейчас отсечкой рассуждения является 2022 год, начало специальной военной операции. А вот, как все мы подошли к этому, об этом никто не говорит. Началось все с чего? С того, что нас надули, обманули, грубо, как у нас в народе говорят, "кинули" просто по поводу нерасширения НАТО на восток", – сказал глава государства.
Президент РФ напомнил, что после этого последовали "одна волна расширения за другой".
"И нам все время говорили, что мы не должны этого бояться, нам это не угрожает. А когда мы отвечали, что мы считаем это угрозой, что нам отвечали – да вообще ничего. Но мы-то лучше знаем, что нам угрожает, а что нет. Это наше право определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут приближаться с разных сторон", – заявил президент России.
Глава государства подчеркнул, что это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания.
"Соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят. И что происходит вот на фоне этой риторики об якобы мнимой агрессивности России? Начинают говорить о необходимости вооружаться", – прокомментировал российский лидер заявления западных политиков об агрессии РФ.
При этом Запад и сам не верит в свои заявления о мнимой угрозе России странам НАТО.
"Все время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, скоро там добьются, значит, стратегического поражения России. До сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну чушь несут, и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, и чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере", - сказал Путин.
23 июня президент России назвал страны, оказывающие военную помощь Украине, прямыми участниками конфликта
. Он выразил обеспокоенность нарастающей международной напряженностью и отметил, что мир подводится к крайне опасной черте.
Ранее Путин подчеркивал, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Он также назвал невероятной ложью и бредом
заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО.
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