США публично исключили вступление Украины в НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. США поняли и публично признали невозможность вступления Украины в НАТО, а американский президент Дональд Трамп – необходимость решать украинский кризис на основе уважения законных интересов всех участников. Об этом в понедельник заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.Также глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что разговор президент России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже показал, что в Белом доме признали необходимость решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважения законных национальных интересов каждого из участников."Включая, в случае с Украиной, устранение первопричин возникновения этого кризиса", – добавил министр.Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на УкраинеКонсультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – ЛавровУкраину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО

