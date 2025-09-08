США публично исключили вступление Украины в НАТО
В США публично признали закрытой тему вступления Украины в НАТО – Лавров
13:34 08.09.2025 (обновлено: 13:35 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. США поняли и публично признали невозможность вступления Украины в НАТО, а американский президент Дональд Трамп – необходимость решать украинский кризис на основе уважения законных интересов всех участников. Об этом в понедельник заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.
"Американские коллеги уже поняли и публично сказали, что НАТО должно быть закрытой темой (для Украины - ред.), а это одна из главных причин, по которой возникла вот эта вот ситуация на Украине. И они начинают слышать, что мы говорим про другие первопричины, включая законодательное истребление всего русского: языка, средств массовой информации, культуры, образования, и, конечно, запрет каноничной Украинской православной церкви", – завил Лавров.
Также глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что разговор президент России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже показал, что в Белом доме признали необходимость решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважения законных национальных интересов каждого из участников.
"Включая, в случае с Украиной, устранение первопричин возникновения этого кризиса", – добавил министр.
Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: